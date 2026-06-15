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Detienen a un hombre por un presunto abuso sexual contra un menor en un balcón: "¡Suéltalo!"

Los vecinos grabaron las imágenes de lo que estaba sucediendo en un balcón de una vivienda en la localidad de Usaquén, en Colombia.

Imagen de un soldado del Ejército de Colombia

Imagen de un soldado del Ejército de Colombia Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Las autoridades de Colombia han detenido en Bogotá a un ciudadano estadounidense por, presuntamente, abusar sexualmente de una menor en un balcón situado en el acomodado barrio de Usaquén. Según ha detallado el secretario de Seguridad de la capital, César Restrepo, en ese piso habría otros dos niños.

Tal y como señaló Restrepo en X, "la comunidad alertó a la Policía Metropolitana de un adulto teniendo actos abusivos con un niño en un edificio de la zona". Posteriormente, "la Policía acudió al lugar" y "el niño fue rescatado y llevado a un hospital para su valoración". Sobre el adulto, "está en poder de la Policía para verificación de identidad y antecedentes".

El presunto pederasta fue grabado en el balcón de la vivienda cuando, presuntamente, abusaba de un menor de edad. Este vídeo se ha difundido en redes sociales, provocando una gran indignación. En las imágenes se escucha a los vecinos sorprendidos ante lo que están viendo: "¡Está abusando del niño! ¡Suéltalo!".

Por su parte, la Procuraduría General condenó "el acto de violencia sexual perpetrado contra una menor de edad presuntamente por un extranjero en el norte de Bogotá". Ha detallado que "ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público hizo presencia en el lugar".

Asimismo, la Procuraduría pidió a las autoridades "garantizar la protección integral de los niños, adelantar las investigaciones correspondientes y verificar el restablecimiento de sus derechos". También hizo un llamado "a las autoridades competentes a actuar con celeridad, contundencia y prioridad absoluta frente a este caso".

Colombia ha inadmitido a más de 60 ciudadanos extranjeros que levantaron sospechas por posibles fines de explotación sexual

Hasta el 21 de abril, Colombia había inadmitido a más de 60 ciudadanos extranjeros que pretendían ingresar como turistas, pero que levantaron sospechas por posibles fines de explotación sexual, en medio de un aumento de estos casos. La cifra supera la mitad de las 110 inadmisiones registradas en todo 2025, lo que, según Migración Colombia, evidencia una "tendencia preocupante" a nivel nacional.

El departamento de Antioquia, en especial su capital Medellín, concentra la mayoría de los casos, con 48 ciudadanos extranjeros inadmitidos en lo que va de 2026, en su mayoría estadounidenses. El pasado año, el 2025, registraron 80 rechazos en el aeropuerto internacional José María Córdova.

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