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En tierra lejana | 15 de junio

Demir respeta a Zerrin en su noche de bodas: “No te tocaré, no tengas miedo”

Zerrin ha tenido que pagar el precio más alto de su vida al casarse con el peor enemigo de la familia. Pero, al menos, él le ha dejado claro que no intimará con ella.

Demir respeta a Zerrin en su noche de bodas: “No te tocaré, no tengas miedo”

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Muerta de miedo, la joven se ha encerrado en el dormitorio esperando lo peor. Ha sido entonces cuando Demir ha entrado en la habitación, se ha acercado a ella y la ha obligado a mirarlo a la cara de malas maneras: "Abre los ojos".

Con una actitud soberbia, el hombre ha empezado a hablarle como si nada hubiera pasado, ofreciéndole todo tipo de lujos y preguntándole qué le apetecía desayunar a la mañana siguiente. Así, quería dejar claro desde el primer minuto quién tiene ahora el control, asegurándole que no le va a faltar de nada en esa casa y que está dispuesto a cumplir cualquiera de sus caprichos: "Puedo comprarte la tienda entera". Zerrin, sin embargo, no ha dicho ni media palabra.

La situación ha ido peor cuando Demir le ha enseñado la ropa y los pijamas que le había comprado, ordenándole que se cambiara para empezar su nueva vida juntos. Al ver que la joven temblaba y que no podía ocultar el miedo que sentía al tenerlo tan cerca, el hombre se ha burlado de ella: "¿Tienes miedo?".

Ha sido entonces cuando ha decidido decirle toda la verdad. Le ha confesado que sigue atrapado en el pasado y que ninguna mujer podrá ocupar el lugar que dejó Seida en su vida: "No puedo estar con nadie más". Con esas palabras, ha dejado claro que esta boda no tiene nada que ver con el amor.

Además, Demir le ha jurado que no piensa ponerle una mano encima ni tocarla durante la noche. Sin embargo, también le ha confesado por qué ha llegado hasta ese punto: "Esto lo he hecho por venganza".

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