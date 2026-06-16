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En tierra lejana | 15 de junio

"Conmigo no vas a jugar": Kaya rompe con Zerrin delante de Demir y tira el anillo al suelo

Harto de las provocaciones y convencido de que Demir está utilizando a Zerrin para ajustar cuentas con su familia, Kaya ha ido a buscarlo a su casa para decirle a la cara lo que piensa.

"Conmigo no vas a jugar": Kaya rompe con Zerrin delante de Demir y tira el anillo al suelo

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Kaya ha dejado muy claro que no piensa seguir entrando en su juego: "Escúchame, Demir Baybars. Quieres vengarte de mi hermano, pero la tomas conmigo. Pensabas que haciéndome pasar por lo mismo, podrías hacerle sufrir a él. Pero eso no va a pasar. No pienso darte esa satisfacción. Conmigo no vas a jugar".

Zerrin, que se ha casado con Demir para salvar a Sahin, ha tenido que presenciar cómo el hombre al que ama llegaba dispuesto a poner fin a todo delante de su nuevo marido. Sin dar marcha atrás, Kaya le ha dicho: "Enhorabuena, que seas muy feliz". Acto seguido, se ha quitado el anillo y lo ha tirado al suelo delante de todos, dejando a la joven destrozada.

Su prima no esperaba un golpe así y mucho menos delante de Demir. Mientras ella intentaba asimilar lo que acababa de pasar, Kaya se ha mantenido firme, decidido a no darle a su enemigo lo que más desea: verlo roto.

Pero esta conducta de Kaya no termina de encajar. Después de todo lo que ha luchado por Zerrin, cuesta creer que haya renunciado a ella de un día para otro. Más que una despedida, su visita ha parecido una declaración de guerra en toda regla. Y Demir, por primera vez, podría estar subestimando a la persona equivocada.

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Antena 3» Series» En tierra lejana

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