Se acerca el golpe definitivo para Brad Pitt con sus hijos: ¿Es el final de su relación?

La prolongada batalla familiar entre Brad Pitt y Angelina Jolie está a punto de llegar a su desenlace más amargo para el oscarizado actor.

Fuentes cercanas al protagonista de Bullet Train aseguran que se está preparando para lo que describe textualmente como un momento desgarrador en el distanciamiento que mantiene con sus hijos. El próximo mes, los mellizos Vivienne y Knox, los menores de la familia, celebrarán su 18º cumpleaños.

Sin embargo, lejos de ser un motivo de celebración, el actor teme que esta fecha clave suponga el punto culminante de la tensa relación y su desvinculación absoluta, ya que Pitt cree firmemente que, al alcanzar los jóvenes la mayoría de edad, se cerrará definitivamente la puerta a cualquier derecho de visita legal que aún tuviera sobre ellos

Angelina Jolie y Brad Pitt | Getty Images

El desánimo en el entorno del intérprete es absoluto tras años de conflictos familiares posteriores a su separación de Jolie: "Estamos en la meta. Angelina ha ganado", ha declarado con rotundidad una fuente cercana a Pitt a Daily Mail.

"Ha sido un esfuerzo exhaustivo y deliberado para alejar por completo a los niños de su padre, y eliminar el apellido Pitt del suyo es la gota que colma el vaso", añade la citada fuente, sentenciando con dureza: "Ha llevado a cabo la campaña de alienación parental más eficaz de la historia, pero ¿a qué precio?".

Esta pérdida de los apellidos se ha convertido en una dolorosa constante para la estrella de Hollywood, quien ha visto cómo sus hijos renegaban de él uno a uno en el ámbito público. El último conflicto se desveló recientemente con la caída del apellido Pitt para Maddox, que sigue los pasos de sus hermanas y rompe definitivamente con el actor al prescindir legalmente de su nombre compuesto.

De hecho, no ha sido lo único que ha sucedido en los últimos meses, evidenciando que la brecha afectiva es ya del todo insalvable para el artista. Brad Pitt ya tuvo que hacer frente a una "humillación" similar tras conocerse el desprecio público de su hija Zahara al actor durante su graduación universitaria, donde decidió presentarse ante todos los asistentes omitiendo por completo el apellido de su padre.

Angelina Jolie y Brad Pitt con sus hijos Vivienne, Knox, Maddox, Shiloh, Pax y Zahara en el aeropuerto de Los Angeles en 2014 | Cordon Press

Es por esto que, con la inminente mayoría de edad de Knox y Vivienne, el actor se enfrentaría ahora a la dolorosa certeza de que el último hilo legal que le unía a sus hijos menores podría desaparecer para siempre.