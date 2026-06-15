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En tierra lejana | 15 de junio

Cihan cuenta su historia con Meryem, el gran amor que nunca pudo olvidar

El pasado regresa para poner patas arriba la mansión. Dispuesta a descubrir la verdad, Alya interroga a Cihan sobre Meryem, el gran amor de su vida que nunca llegó a olvidar.

Cihan cuenta su historia con Meryem, el gran amor que nunca pudo olvidar

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La relación entre Alya y Cihan sigue avanzando poco a poco, aunque ninguno de los dos se atreve a poner nombre a lo que está pasando entre ellos. La doctora ha querido saber más sobre Meryem, la mujer con la que Cihan estuvo a punto de casarse y el patriarca de los Albora ha terminado recordando una de las etapas más difíciles de su vida.

Cihan le ha contado cómo todo cambió tras el asesinato de su padre y cómo la familia empezó a investigar quién estaba detrás de aquel crimen. Poco a poco fueron siguiendo las pistas hasta llegar a Demir, convencidos de que su familia estaba implicada. Y así fue: Suleyman Baybars fue el culpable. Pero todo dio un giro cuando Boran lo mató: "Tuve que sacar a mi hermano del país".

Mientras escuchaba la historia, Alya no ha perdido detalle. Cihan también le ha explicado que la boda con Meryem nunca llegó a celebrarse porque el padre de la joven se negó a entregar a su hija a su familia con esta situación. Aun así, él luchó hasta el final para evitar que los separaran.

Sus palabras han dejado entrever lo importante que fue Meryem en su vida, algo que no le ha sentado nada bien a Alya. El patriarca ha recordado incluso que la joven se enfrentó a su familia por él, aunque al final nada sirvió para cambiar las cosas: "Su padre se la llevó a Alemania".

Aunque Cihan ha dado el tema por zanjado, Alya no ha conseguido esconder del todo su incomodidad, dejando claro que hay asuntos del pasado que siguen pesando demasiado en el presente.

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