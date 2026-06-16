Alya se enfada con Cihan, incapaz de aceptar sus sentimientos: "¿De qué más voy a enterarme?"

Para intentar arreglar las cosas, Cihan ha intentado actuar con normalidad y, en el desayuno, le ha pedido a Alya que le pasara la ensalada de tomate. Sin embargo, ella le ha hecho un desprecio. Lo ha ignorado por completo y ha mirado para otro lado.

Nare se ha dado cuenta de que pasaba algo raro. Al ver la cara de pocos amigos de la doctora, les ha preguntado si se habían peleado. Cihan ha tirado de ironía para contestar a su hermana: "¿Acaso nos has visto pelearnos?".

Sin embargo, las excusas del líder de los Albora no han servido de nada porque el motivo del enfado ha salido a la luz en ese mismo instante. Harto de disimular y sabiendo el motivo por el que su mujer no le miraba a la cara, se ha levantado de la mesa para marcharse a trabajar y ha soltado el bombazo: "Sabe lo de Meryem".

Nare se ha quedado estupefacta al descubrir que su cuñada ya conoce toda la verdad sobre el pasado de su hermano. Alya, por su parte, le ha explicado paso a paso cómo lo descubrió: "Me colé en esa habitación secreta".

Decepcionada y con el corazón roto por los celos, Alya le ha hecho una pregunta a su cuñada, temiendo que la sigan engañando: "¿De qué más voy a enterarme?".

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