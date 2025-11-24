Antena 3 LogoAntena3
"Prefiero comerme el orgullo": Paula Prendes confiesa cómo actuarían ella y Patricia ante estas encrucijadas

La actriz que da vida a la mujer de David Oramas en la serie se ha sincerado en un divertido test sobre ella misma y su personaje en la ficción.

Patri Bea
Patricia es sin duda uno de los personajes que más quebraderos de cabeza nos ha dado en La Encrucijada. Su falso embarazo puso las tramas patas arriba, pero, finalmente, parece que cumplirá su deseo de ser madre biológica.

Paula Prendes es la encargada de dar vida a este complejo personaje en la serie y, durante una de la entrevistas que ha concedido a la web de Antena 3, hemos querido someterla a un particular test para saber cómo actuarían ella y su personaje ante estas situaciones.

Paula nos ha confesado que cree que actuaría igual que su personaje si alguien se llevase el mérito de su trabajo: ambas lo confrontarías. Eso sí, Patricia con más chulería y prepotencia.

Eso sí, en cuando perdonar a alguien que te ha traicionado, Paula sería más comprensiva que Patricia y acabaría olvidando. "El tiempo puede curar las cosas", ha asegurado. ¡Dale play al vídeo de arriba y escucha el test al completo!

Series

"Es desgarradora y pasional": así ha sido la reacción del elenco de Sueños de libertad al escuchar la nueva canción cantada por Malú

