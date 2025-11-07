Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 39

Octavio vuelca toda su rabia con David y lo despide del Grupo Oramas: “Has perdido mi confianza, para mí ya no existes”

El patriarca se toma la justicia por su mano y, tras echar a Patricia de la mansión, despide a su propio hijo de su empresa.

Octavio vuelca toda su rabia con David y lo despide del Grupo Oramas: "Has perdido mi confianza, para mí ya no existes"

El falso embarazo de Patricia ha sido una humillación para Octavio. Que le hayan colado que iba a tener un nieto, un heredero, es algo que jamás olvidará, y no piensa dejar títere con cabeza.

El patriarca ha amenazado al doctor Garay, el médico que encubrió todo el proceso, y ha echado de su mansión a Patricia. Y su siguiente objetivo ha sido David, su hijo.

Octavio se cobra a su primera víctima por el falso embarazo: ¡echa a Patricia de su mansión!

Octavio no ha tenido piedad con su hijo. Le ha echado en cara que Patricia se la haya colado, que por una vez en la vida pensaba que haría algo bien. “Ni para eso sirves”, le dice, muy duro.

Es más, Octavio no quiere que David manche la imagen de la empresa, por lo que ha decidido echarle del Grupo Oramas. “Has perdido mi confianza”, le dice su padre.

David le echa en cara que esto no es por Patricia y su falso embarazo, sino por haber contado lo que él y Emilio le hicieron a Roberto Hurtado en el pasado. Octavio se enfrenta a su hijo sin miramientos: “Para mí ya no existes”, le dice, dejándole claro que le da igual lo que haga o diga.

Julia descubre que Patricia está embarazada de verdad y su plan se derrumba,

Julia descubre que Patricia está embarazada de verdad y su plan se derrumba, ¿cómo criará a su bebé sin dinero?

