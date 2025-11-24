Halis lo da todo por amor: le entrega la mansión Korhan a Hattuc durante la pedida de mano

Halis, acompañado por su familia, ha ido a la casa de Kazim para cumplir con la tradición turca y pedir oficialmente la mano de Hattuc. La tensión era evidente, pero también la emoción por un momento que la pareja había esperado durante más de cuarenta años.

Sin embargo, la pedida ha dado un giro inesperado cuando Hattuc ha puesto una condición muy clara antes de aceptar entrar de nuevo en la mansión Korhan. “He tardado muchos años y no entraré como novia a la mansión de la que me echaron. Quiero que la mansión sea mía. De lo contrario, no entraré en esa casa como tu mujer”.

La familia se ha quedado paralizada. Kazim no sabía si había oído bien. Ifakat y Orhan, presentes, han reaccionado inmediatamente con molestia al escuchar que la mansión podía cambiar de manos.

Pero Halis no ha dudado ni un segundo. Con la seguridad de quien ya no piensa perder a la mujer de su vida, ha respondido: “A Hattuc, lo que ella quiera. La mansión y todo lo que contiene será para ella sin dudarlo”.

Las palabras han dejado a Kazim sin voz. Sorprendido por la generosidad de Halis, solo podía repetir que se sentía “raro”, mientras Esme le pedía por favor que no se desmayara otra vez.

Finalmente, Kazim ha aceptado y ha dado la mano de su tía entre aplausos y emoción. Ferit, siguiendo la tradición, ha sido el encargado de poner los anillos en los dedos de los novios, sellando oficialmente la pedida turca.

Ha sido un momento muy especial, cargado de historia y justicia para Hattuc. Un instante que nadie esperaba y que ha molestado profundamente a quienes no querían ver a la mansión Korhan cambiar de dueño.