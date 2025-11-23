Así se grabó el videoclip oficial de la nueva canción de Sueños de libertad interpretada por Malú

Malú es la nueva voz de la canción de Sueños de libertad, escrita por Luis Ramiro, Alejandro Martínez y Marwán. La serie que triunfa en las tardes de Antena 3 y que es la serie líder de la TV tiene nueva sintonía.

Su mítica cabecera es interpretada por Malú, una de las artistas más importantes del panorama musical español.

También es la protagonista del nuevo videoclip, dirigido por Luis Alfaro y su equipo, que fue grabado en casa De la Reina y en el almacén de la mítica perfumería de la serie.

En una jornada de rodaje con la artista como protagonista, un equipo técnico dio vida al proyecto de un nuevo videoclip.

La actriz, acompañada de su equipo, le puso muchísima ilusión y ganas, aunque reconoció que al entrar al set: "es como que te transporta a una casa y te coloca perfectamente".

Respecto al tema, reconoce que: "Me he llevado a mi terreno la canción". Resalta los detalles cuidados de la producción que le ayudaron a meterse en el mood a la hora de grabar el videoclip en casa de los De la Reina.

Entre todo el equipo técnico, la propia artista y el set principal de la serie de Sueños de libertad han creado un videoclip para la nueva canción que da paso a una nueva era.

Dale al play y no te pierdas todos los detalles de la jornada de grabación del nuevo videoclip de la canción de Malú de Sueños de libertad.