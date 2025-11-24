Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 63

Orhan y Nükhet, unidos por el rencor: el plan secreto que amenaza con destruir a su propio padre

Ambos sienten que Halis les ha robado más de lo que nunca les dio, y esta vez no piensan quedarse callados.

Orhan y Nükhet

Orhan ha tenido un encuentro muy esperado con su hermana Nükhet. La reunión ha estado cargada de tensión y de verdades que ambos llevaban demasiados años callando.

Nükhet, que está a punto de marcharse por motivos de salud, ha comenzado disculpándose por todo lo que han vivido, admitiendo que gran parte de su sufrimiento proviene de ser hijo de Halis. Entre dolor y resignación, le ha confesado que entiende ahora muchas cosas que antes no veía.

Antes de irse, Nükhet le ha pedido un favor muy importante: que cuide de Kaya y que sea él quien administre las acciones que Halis le traspasará. Orhan, sorprendido, le ha preguntado por qué ha pensado en él y no en un profesional. “No me importan las pérdidas ni las ganancias. Solo quiero ver a Halis perder todo lo que le importa. Quiero que cuando dé su último aliento esté completamente solo, con dolor y arrepentimiento”, le ha respondido ella.

Orhan no esperaba escuchar algo tan claro, pero ha reconocido en los ojos de su hermana el mismo resentimiento que él lleva dentro desde hace años.

La conversación ha sido interrumpida por una llamada de Latif, que ha obligado a Orhan a marcharse para asistir a la pedida de mano de su padre. Antes de despedirse, Nükhet ha sido sincera: “Somos hijos de una familia sin amor, siempre mendigando cariño. Yo ya no espero dinero, aprobación ni nada más de Halis. Y sé que se merece todo lo que le va a pasar”.

Orhan ha prometido cuidar de Kaya y ambos se han abrazado, por primera vez, como hermanos.

Orhan y Nükhet

