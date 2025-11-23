Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance semanal

En los próximos capítulos de La Encrucijada: César luchará por demostrar que él no mató a Emilio

Saúl le ha tendido una trampa al mexicano, pero él hará todo lo posible para hacer ver a las autoridades que es inocente.

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

La muerte de Emilio pondrá todo patas arriba en La Encrucijada. El último capítulo terminó con la Guardia Civil encontrando el cadáver del marido de Carmen en el maletero del coche de César, así que él ahora mismo es el principal sospechoso.

El mexicano hará todo lo posible por demostrar su inocencia y logrará engañar a la comandante Serrano para intentar escapar y encontrar al verdadero culpable por sus propios medios. ¿Lo conseguirá?

Mientras tanto, los familiares y amigos de Emilio le darán su último adiós y Sara intentará que su madre no le guarde rencor a su padre por todo lo que le confesó antes de morir. Sin embargo, Carmen no puede sentir pena por el hombre que arrebató la vida a su pequeño Luisito.

Saúl disfrutará del chantaje a Octavio por lo ocurrido con Emilio y disfrutará de una villa de lujo junto a Nando, algo que levantará sospechas entre la Guardia Civil. ¿Cuánto tardarán en descubrir la verdad?

Mientras todo esto ocurre, Amanda sigue ocultando su embarazo. ¡No te pierdas todo lo que se viene en La Encrucijada, el jueves en Antena 3! Y si no puedes esperar… ¡adelántate en atresplayer!

“Quiero jubilarte”: Octavio Oramas, a punto de perderlo todo, esta noche en La Encrucijada

“Quiero jubilarte”: Octavio Oramas, a punto de perderlo todo, esta noche en La Encrucijada

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

“Inés le causa mucha admiración”: descubre a Teresa, el personaje de Alba Loureiro en Las hijas de la criada

“Inés le causa mucha admiración”: descubre a Teresa, el personaje de Alba Loureiro en Las hijas de la criada

Andrés en el Capítulo 441 de Sueños de Libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Andrés se marcha de casa en busca de pruebas para desenmascarar a Gabriel

César

En los próximos capítulos de La Encrucijada: César luchará por demostrar que él no mató a Emilio

Hattuc y Halis
Avance

La decisión que nadie puede parar: Halis anuncia boda con Hattuc y se enfrenta a los suyos en Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: ¿conseguirá Andrés impedir la boda de Begoña y Gabriel?
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: ¿conseguirá Andrés impedir la boda de Begoña y Gabriel?

Conoce a Adelina, una mujer que “vive a la sombra de su marido” interpretada por Camila Bossa
Mujer de Antonio Barba Peláez

Conoce a Adelina, una mujer que “vive a la sombra de su marido” interpretada por Camila Bossa

La actriz da vida a la mujer de un conocido empresario con el que la familia Valdés se verá obligada a tratar.

Marta Belmonte
Contenido exclusivo

Marta Belmonte habla sobre la llegada de Cloe a Sueños de libertad: "El roce hace el cariño"

La intérprete se sincera sobre cómo afectará a su personaje de Marta de la Reina la llegada de la francesa a la colonia.

Emilio

Despedimos a Emilio, el hombre que entró en un bucle del que no consiguió salir

Una mujer libre atrapada en un mundo de tradiciones: descubre En tierra lejana, la nueva serie que conquistará Antena 3

Una mujer libre atrapada en un mundo de tradiciones: descubre En tierra lejana, la nueva serie que conquistará Antena 3

Capítulo 442 de Sueños de libertad; 21 de noviembre: Begoña adelanta inesperadamente su boda con Gabriel

Capítulo 442 de Sueños de libertad; 21 de noviembre: Begoña adelanta inesperadamente su boda con Gabriel

Publicidad