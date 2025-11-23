En los próximos capítulos de La Encrucijada: César luchará por demostrar que él no mató a Emilio

La muerte de Emilio pondrá todo patas arriba en La Encrucijada. El último capítulo terminó con la Guardia Civil encontrando el cadáver del marido de Carmen en el maletero del coche de César, así que él ahora mismo es el principal sospechoso.

El mexicano hará todo lo posible por demostrar su inocencia y logrará engañar a la comandante Serrano para intentar escapar y encontrar al verdadero culpable por sus propios medios. ¿Lo conseguirá?

Mientras tanto, los familiares y amigos de Emilio le darán su último adiós y Sara intentará que su madre no le guarde rencor a su padre por todo lo que le confesó antes de morir. Sin embargo, Carmen no puede sentir pena por el hombre que arrebató la vida a su pequeño Luisito.

Saúl disfrutará del chantaje a Octavio por lo ocurrido con Emilio y disfrutará de una villa de lujo junto a Nando, algo que levantará sospechas entre la Guardia Civil. ¿Cuánto tardarán en descubrir la verdad?

Mientras todo esto ocurre, Amanda sigue ocultando su embarazo. ¡No te pierdas todo lo que se viene en La Encrucijada, el jueves en Antena 3! Y si no puedes esperar… ¡adelántate en atresplayer!