Suna provoca un terremoto familiar: Kazim se desmaya tras oír su impactante revelación

Suna ha regresado a casa de Kazım y Esme dispuesta a desatar el caos. Molesta por haber perdido su lugar en la mansión Korhan, la joven ha soltado dos noticias que su padre no estaba preparado para escuchar.

En cuanto ha entrado, ha acusado a Seyran de traidora y ha pedido que pregunten “dónde está su única hija de verdad”. Acto seguido, ha revelado que Seyran ha vuelto con Ferit, algo que Kazim se negaba a creer.

Pero el golpe más fuerte aún estaba por llegar. Suna, convencida de que así desataría la ira de su padre, ha anunciado que Halis le ha pedido matrimonio a Hattuc y que ella ha aceptado. En cuestión de segundos, Kazim, incapaz de procesar la noticia, se ha desmayado frente a Esme y su hija.

La intención de Suna es clara: usar esta revelación para separar a todos y recuperar su posición. ¿Conseguirá su deseo? Parece que esta vez, nada saldrá como espera.