Capítulo 63

Kaya salva a Pelin de Serter y pasan la noche juntos en secreto, ¿el comienzo de algo más?

Él la protege sin pensarlo, y esa noche juntos podría cambiar su relación para siempre.

Kaya

Pelin, desesperada por escapar de Serter, ha enviado un mensaje a Kaya pidiéndole ayuda. El joven no ha dudado ni un segundo y ha ideado un plan para sacarla de la casa donde Serter la tenía prácticamente secuestrada. En el último momento, Kaya ha conseguido llevarla a un lugar seguro.

Al llegar, Pelin se ha mostrado agradecida por el esfuerzo. Kaya le ha explicado que solo pudo encontrar aquel sitio porque necesitaban un lugar secreto y discreto. Luego, le ha enseñado el dormitorio, el baño y la pequeña sala de estar, insistiendo en que se tome el tiempo que necesite para descansar. Pero ella no ha tardado en abrirse: ha confesado que se dejó manipular por Serter y que todavía se siente vulnerable.

Cuando el primo de Ferit estaba a punto de marcharse, Pelin le ha pedido que se quede con ella. Era su primera noche lejos de Serter y se sentía asustada. Al principio él ha dudado, pero ha aceptado, sobre todo después de contarle que en la mansión Korhan todos están distraídos celebrando la reconciliación de Ferit y Seyran y la propuesta de matrimonio de Halis a Hattuc.

Sin grandes planes, han decidido pedir pizza, tomar algo y simplemente disfrutar de la tranquilidad que ambos necesitaban. Una noche que promete marcar un antes y un después en su relación.

