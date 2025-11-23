Hattuc y Halis se emocionan al recordar el día en que se enamoraron: una historia que el tiempo no pudo borrar

Tras la reconciliación de Ferit y Seyran y la futura boda de Halis y Hattuc, las dos parejas han salido a pasear juntas para celebrar el nuevo comienzo que están viviendo. Después de caminar un buen rato, han descansado en un banco del parque, donde ha surgido una conversación muy especial.

Ferit y Seyran querían saber más sobre el pasado de Halis y Hattuc, y ella ha terminado abriéndose como nunca antes. Ha contado cómo fue su historia de amor, rota hace más de cuarenta años pero que nunca llegó a apagarse.

Según ha explicado, todo comenzó en una pequeña tienda a la que solía ir a comprar chocolates. Halis ha recordado perfectamente aquel día, asegurando que ella llevaba un vestido verde y que parecía anunciar la primavera cuando entró. Fue un flechazo instantáneo.

Aquella misma noche, Halis le envió una caja de bombones a través de unos niños del barrio, pero jamás apareció para ver su reacción. Ella esperó tres meses a que regresara. Durante todo ese tiempo no se atrevió a comerse ni uno solo, por miedo a que él volviera y no pudiera ofrecerle alguno.

Pero, al cabo de un tiempo, Kazim, que por entonces era un niño, los encontró y se los comió todos. Hattuc ha confesado que se enfadó tanto que decidió poner llave a la despensa y guardar bajo llave todo el chocolate de la casa. Con los años, aquella costumbre se quedó en su vida, como si guardar chocolate fuese también guardar un recuerdo.

Tanto Ferit como Seyran han escuchado la historia emocionados, sorprendidos por todos los detalles que sus mayores habían guardado durante décadas. Y entre risas, Seyran le ha recordado a Halis que, si realmente quiere casarse con Hattuc, antes tendrá que cumplir con la costumbre turca y pedir formalmente la mano a Kazim.