Se reaviva el caso del asesinato de Estrella: la comandante Serrano ha encontrado a un claro sospechoso

Amanda estaba muy cerca de revelarle a César que no abortó, pero esta noticia lo cambia todo.

Julián López
César y Sara han ido corriendo a la tienda de Amanda para avisarle del peligro que tiene Saúl: han descubierto que está obsesionado con ella y, después de que el mexicano le haya echado de su casa, es posible que vaya a por Amanda en cualquier momento.

A pesar de todo, César se preocupa por Amanda, algo que ella agradece mucho. Parece el momento idóneo para revelarle que, en realidad, no llegó a abortar. Cuando va a sacar de su bolso una pieza que hizo para César, para desvelarle su embarazo, la comandante Serrano entra en la tienda.

¡Han encontrado un sospechoso de la muerte de Estrella! Han estudiado el mecanismo de apertura de la jaula y han estimado que solo dos personas podrían haberlo manipulado: el dueño de la fábrica, que está descartado, y un genio informático llamado Matías Seco que, curiosamente, huyó de Oramas el día después de la muerte de Estrella.

“Él va a confirmar que la jaula es un encargo de Octavio”, dice César, empeñado en culparle de la muerte de su madre. Amanda no da crédito: “Para mi exmarido, todo es culpa de mi padre”, señala Amanda, cansada de esta batalla entre César y su padre.

César descubre la obsesión de Saúl por Amanda y le echa de su casa: “Como te acerques a ella, te mato”

Amanda le oculta a César que no ha abortado tras una discusión cargada de reproches

Amanda le oculta a César que no ha abortado tras una discusión cargada de reproches: “Los dos nos hemos cargado esta relación”

