"Es desgarradora y pasional": así ha sido la reacción del elenco de Sueños de libertad al escuchar la nueva canción cantada por Malú

Malú se estrena como la nueva voz de la sintonía de Sueños de libertad, una canción escrita por Alejando Martínez, Luís Ramiro y Marwán que refleja la lucha por encontrar el propio camino y romper con las ataduras del pasado.

Malú nos conquista con su voz en esta nueva versión llena de fuerza que muy pronto también sonará en la cabecera de Sueños de libertad.

También la artista es la protagonista del videoclip, que ya está disponible en todas las plataformas, donde recorre la casa de los De la Reina y el almacén de la mítica tienda de la serie.

Hemos hablado con el elenco de la ficción más vista de la televisión para saber qué les ha parecido esta nueva versión de la canción de Sueños de libertad.

Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón, Marta Belmonte, Nancho Novo, Roser Tapias, Candela Cruz e Isabel Moreno se han puesto los casocs y nos han confesado sus primeras impresiones.

Marta Belmonte nos ha contado que ya sabían que Malú iba a ser la nueva intérprete y que la expectación es muy alta.

"Qué vozarrón", ha dicho Oriol Tarrasón y Dani Tatay ha añadido que él es muy fan de la intérpete y que le gusta mucho que ahora sea una mujer quien interprete la canción ya que le de un aire nuevo a la serie.

Por su parte, Natalia Sánchez ha destacado que tiene mucho sentimiento y Roser Tapias que es una versión muy bonita. Nancho Novo cree que está muy bien, Isabel Moreno se ha sorprendido de lo mucho que ha cambiado y a Candela Cruz no le puede gustar más esta versión más flamenca.

Desgarradora, pasional, con más fuerza y sentimiento o más flamenca son algunos de los adjetivos de esta nueva versión de Malú que ya nos ha enamorado. ¿Y vosotros qué opináis?