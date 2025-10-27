Antena 3 LogoAntena3
De su manía inconfesable a su plan favorito: conoce mejor a Paula Prendes, Patricia en La Encrucijada

La actriz que da vida a la mujer de David en la serie nos ha desvelado algunas de las preferencias que marcan su día a día.

Paula Prendes

Patri Bea
Aunque el personaje de Patricia nos haya sacado de quicio en más de una ocasión en La Encrucijada, es indudable que Paula Prendes, la actriz que la interpreta, está haciendo un trabajo sobresaliente en esta emocionante historia.

Paula Prendes

Hemos podido charlar un rato a solas con la actriz y nos ha desvelado algunas curiosidades de su vida con la que quizás podrías sentirte identificado. ¿Tiene alguna manía antes de salir a rodar? ¿Cuál es su cena favorita?

Para irse a dormir satisfecha, Paula tiene dos opciones de cena favorita: o unas buenas tostadas de pan integral con aguacate, pavo, pimientos y pipas de calabaza o solomillo con boniato asado.

Una de las mayores curiosidades que nos ha desvelado es que, antes de salir a rodar, la actriz necesita ir al baño. “Necesito ir bien ligera para darlo todo delante de la cámara”, ha bromeado. ¡Escucha todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

Amanda le pide el divorcio a César: “No quiero apostar por un amor que me hace daño”

