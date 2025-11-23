Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Premios FICAL

Sueños de libertad, premiada como la Mejor serie de emisión diaria en el Festival Internacional de Cine de Almería

La ficción que lidera la sobremesa ha sido galardonada con el premio a la Mejor serie de emisión diaria.

Nuevo cártel oficial de Sueños de libertad

Publicidad

Julián López
Publicado:

Sueños de libertad ha sido la ganadora del premio a Mejor serie de emisión diaria en el Festival Internacional de Cine de Almería. La serie arrasa en las sobremesas de Antena 3 de lunes a viernes, y en el pasado mes de octubre de consolidó como la ficción más vista de la TV, logrando su segundo mejor mes en la historia.

Sueños de libertad está en un momento muy dulce, con sus tramas renovadas y la llegada de nuevos personajes que cambian por completo la historia capítulo tras capítulo.

Este premio es una recompensa al trabajo bien hecho y, por supuesto, al apoyo incondicional de una audiencia enganchada a Sueños de libertad y que sigue de manera fidedigna la historia de los De la Reina y el resto de personajes.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Nuevo cártel oficial de Sueños de libertad

Sueños de libertad, premiada como la Mejor serie de emisión diaria en el Festival Internacional de Cine de Almería

“Inés le causa mucha admiración”: descubre a Teresa, el personaje de Alba Loureiro en Las hijas de la criada

“Inés le causa mucha admiración”: descubre a Teresa, el personaje de Alba Loureiro en Las hijas de la criada

Andrés en el Capítulo 441 de Sueños de Libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Andrés se marcha de casa en busca de pruebas para desenmascarar a Gabriel

César
Avance semanal

En los próximos capítulos de La Encrucijada: César luchará por demostrar que él no mató a Emilio

Hattuc y Halis
Avance

La decisión que nadie puede parar: Halis anuncia boda con Hattuc y se enfrenta a los suyos en Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: ¿conseguirá Andrés impedir la boda de Begoña y Gabriel?
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: ¿conseguirá Andrés impedir la boda de Begoña y Gabriel?

El joven hará todo lo posible por llegar a la ermita antes de que se den el sí quiero.

Conoce a Adelina, una mujer que “vive a la sombra de su marido” interpretada por Camila Bossa
Mujer de Antonio Barba Peláez

Conoce a Adelina, una mujer que “vive a la sombra de su marido” interpretada por Camila Bossa

La actriz da vida a la mujer de un conocido empresario con el que la familia Valdés se verá obligada a tratar.

Marta Belmonte

Marta Belmonte habla sobre la llegada de Cloe a Sueños de libertad: "El roce hace el cariño"

Emilio

Despedimos a Emilio, el hombre que entró en un bucle del que no consiguió salir

Una mujer libre atrapada en un mundo de tradiciones: descubre En tierra lejana, la nueva serie que conquistará Antena 3

Una mujer libre atrapada en un mundo de tradiciones: descubre En tierra lejana, la nueva serie que conquistará Antena 3

Publicidad