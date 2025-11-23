Sueños de libertad, premiada como la Mejor serie de emisión diaria en el Festival Internacional de Cine de Almería

Sueños de libertad ha sido la ganadora del premio a Mejor serie de emisión diaria en el Festival Internacional de Cine de Almería. La serie arrasa en las sobremesas de Antena 3 de lunes a viernes, y en el pasado mes de octubre de consolidó como la ficción más vista de la TV, logrando su segundo mejor mes en la historia.

Sueños de libertad está en un momento muy dulce, con sus tramas renovadas y la llegada de nuevos personajes que cambian por completo la historia capítulo tras capítulo.

Este premio es una recompensa al trabajo bien hecho y, por supuesto, al apoyo incondicional de una audiencia enganchada a Sueños de libertad y que sigue de manera fidedigna la historia de los De la Reina y el resto de personajes.