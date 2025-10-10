Antena 3 LogoAntena3
Patricia recibe la noticia que nunca imaginó que llegaría… ¡está embarazada!

El doctor Garay, al ver los resultados de su última analítica, se ha presentado en un abrir y cerrar de ojos en la mansión Oramas.

Las decepciones que ha sufrido Patricia por parte de Julia y David, y la presión a la que está sometida diariamente mientras intenta seguir fingiendo su embarazo, están acabando por ella, y la pasada tarde tuvo que ir al hospital a asegurarse que todo estuviese bien. Pero nunca hubiese imaginado lo que estaba a punto de llegar.

La brutal amenaza de Patricia cuando a Julia se le escapa que está enamorada de David: “Te puedo destrozar la vida”

Cuando el doctor Garay recibió los resultados de las analíticas… ¡no se podía creer lo que estaba viendo! Sin pensárselo dos veces, se presentó en la mansión Oramas para hablar seriamente con Patricia.

“Tienes unos niveles muy altos de estrógenos”, ha comenzado, añadiendo que, viendo también que los niveles de progesterona superaban la media común, decidieron hacer una prueba del HCG, la hormona del embarazo: “No hay duda, Patricia”.

La mujer ha estallado en júbilo: lo que parecía imposible por fin se ha convertido en realidad. Pero entonces… ¿qué hará con Julia y con el plan que lleva tantos meses en marcha?

El exconvicto hará todo lo posible por acabar con el hombre que le arruinó la vida hace 25 años.

Cuando Patricia le reprocha a Julia sus mensajes, a la joven se le escapa que está enamorada de su marido.

