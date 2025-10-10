Patricia recibe la noticia que nunca imaginó que llegaría… ¡está embarazada!

Las decepciones que ha sufrido Patricia por parte de Julia y David, y la presión a la que está sometida diariamente mientras intenta seguir fingiendo su embarazo, están acabando por ella, y la pasada tarde tuvo que ir al hospital a asegurarse que todo estuviese bien. Pero nunca hubiese imaginado lo que estaba a punto de llegar.

Cuando el doctor Garay recibió los resultados de las analíticas… ¡no se podía creer lo que estaba viendo! Sin pensárselo dos veces, se presentó en la mansión Oramas para hablar seriamente con Patricia.

“Tienes unos niveles muy altos de estrógenos”, ha comenzado, añadiendo que, viendo también que los niveles de progesterona superaban la media común, decidieron hacer una prueba del HCG, la hormona del embarazo: “No hay duda, Patricia”.

La mujer ha estallado en júbilo: lo que parecía imposible por fin se ha convertido en realidad. Pero entonces… ¿qué hará con Julia y con el plan que lleva tantos meses en marcha?