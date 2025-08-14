Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 15

La decisión más valiente de Julia: denuncia a Nando y es detenido por violencia de género

La joven, apoyada por David, ha dado el gran paso de denunciar a su expareja por malos tratos, sin saber que esto puede poner en peligro su trato con Patricia.

Mejores momentos | Capítulo 15

Julián López
Publicado:

Después del último arrebato de Nando, en el que montó una escena en público pegando a David, Julia se ha dado cuenta de que hay que pararle los pies a su expareja.

Nando sufre un arrebato de ira

Nando está fuera de control, y Julia lo sabe. Puede ponerle en peligro tanto a ella como a su bebé en cualquier momento. Su expareja quiere comenzar de cero lejos de Oramas, y ambos se reúnen en un bar para planear sus nuevas vidas.

Pero todo esto ha sido una trampa de Julia en la que Nando ha caído de lleno, pues cuando él llega, segundos después aparece la policía... ¡y se lleva detenido al exconvicto!

“¡Voy a volver a por ti, a mí no me traicionas!”, grita desesperado Nando, amenazando a Julia, cuando la policía se lo lleva por la fuerza. La agente tranquiliza a Julia, sabe que ha hecho lo correcto, y decide llamar a Patricia para contárselo.

Cuando la mujer de David escucha que ha entregado a Nando, se le hiela el alma. No le gusta que actúe a sus espaldas ni sin su permiso, e involucrarse en investigaciones policiales podría poner en peligro todo el entramado del falso embarazo de Patricia.

“Lo que sea bueno para mi hijo lo decido yo”, le recrimina Patricia, de manera muy cortante. Teniendo en cuenta que Julia se ha ido encariñando con su bebé, ¿seguirá pensando que todo esto es buena idea?

