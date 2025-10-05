Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22:50

Una muerte sangrienta cambiará el rumbo de la vida en Oramas: no te pierdas el próximo capítulo de La Encrucijada

Saúl se cobrará su venganza, aunque no será de la manera que Octavio y Mónica siempre habían imaginado.

Publicidad

La Encrucijada está… ¡que arde! En los próximos episodios, César, al descubrir que su padre fue asesinado, perderá el control de sí mismo, y se presentará en la mansión Oramas dispuesto a acabar con la vida de Octavio. ¿Podrá Amanda impedirlo? ¿Llegarán a solucionar algún día sus problemas?

Mientras, Patricia y David están cada vez más distanciados, y la mujer del primogénito ha sido clara con la mexicana: tiene estrictamente prohibido acercarse a David. Aunque… ¿podrá este controlarse y no acercarse a la mujer de la que se está enamorando?

Y Saúl sigue suelto por Oramas y nadie consigue encontrarle. Pero no está escondido, sino pensando como cobrar su venganza. Mónica está aterrada, y no consigue descansar.

Sin embargo, ninguno de ellos puede imaginarse lo que está por venir: la muerte de una de las personas más amadas por César será quien sufra todas las consecuencias… ¿de quién se puede tratar?

¡No te pierdas La Encrucijada! Todos los jueves, a las 22:50, en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya a la emisión desde atresplayer.

“La muerte de su padre no fue un accidente, sino un asesinato”: Serrano comunica a César el resultado del análisis forense

“La muerte de su padre no fue un accidente, sino un asesinato”: Serrano comunica a César el resultado del análisis forense

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

César (Cap.31)

Una muerte sangrienta cambiará el rumbo de la vida en Oramas: no te pierdas el próximo capítulo de La Encrucijada

Begoña en el capítulo 409 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña le revela a Gabriel que está embarazada, ¿cómo reaccionará él?

Pelin

El pasado de Pelin vuelve para destrozarlo todo, esta noche en Una nueva vida

Damián
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián hará lo imposible para encontrar a José

Octavio
A las 22.50 horas

“Ese informe demuestra que Octavio no mató a Roberto Hurtado”: la verdad saldrá a la luz en los próximos capítulos de La Encrucijada

Kazim
En redes

La faceta que no conocías de Diren Polatoğulları, el temido Kazim de Una nueva vida

Seyran y Suna temen a su padre, pero fuera de las cámaras, el actor que interpreta a Kazim es un hombre completamente distinto.

Jose Milán
Entrevista exclusiva

José Milán desvela lo que le sucederá a Tasio como director en Sueños de libertad: "Yo también valgo para ser un buen de la Reina"

El actor analiza lo que le va a pasar a su personaje en su nueva faceta de director de Perfumerías de la Reina.

Ángela Chica y Ástrid Janer

“Son como familia, más que amigas”: así definen Ángela Chica y Ástrid Janer la relación de sus personajes de La Encrucijada

La huida de Umay marca un antes y un después para Bahar

La huida de Umay marca un antes y un después para Bahar en los próximos capítulos de Renacer

Begoña

Capítulo 407 de Sueños de libertad; 3 de octubre: Begoña sospecha que está embarazada

Publicidad