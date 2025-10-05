Una muerte sangrienta cambiará el rumbo de la vida en Oramas: no te pierdas el próximo capítulo de La Encrucijada

La Encrucijada está… ¡que arde! En los próximos episodios, César, al descubrir que su padre fue asesinado, perderá el control de sí mismo, y se presentará en la mansión Oramas dispuesto a acabar con la vida de Octavio. ¿Podrá Amanda impedirlo? ¿Llegarán a solucionar algún día sus problemas?

Mientras, Patricia y David están cada vez más distanciados, y la mujer del primogénito ha sido clara con la mexicana: tiene estrictamente prohibido acercarse a David. Aunque… ¿podrá este controlarse y no acercarse a la mujer de la que se está enamorando?

Y Saúl sigue suelto por Oramas y nadie consigue encontrarle. Pero no está escondido, sino pensando como cobrar su venganza. Mónica está aterrada, y no consigue descansar.

Sin embargo, ninguno de ellos puede imaginarse lo que está por venir: la muerte de una de las personas más amadas por César será quien sufra todas las consecuencias… ¿de quién se puede tratar?

