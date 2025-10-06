“César está por encima de todo”: Eduardo Velasco revela hasta dónde llegaría Humberto en La Encrucijada

Humberto está siendo una pieza fundamental en la venganza de César contra Octavio en La Encrucijada. Amigo íntimo de su padre, asesinado hace más de veinte años, Humberto sigue de manera fiel al mexicano, ayudándole en todo momento para vengar la muerte de su padre.

Eduardo Velasco es el actor que interpreta a este personaje tan complejo, que sabe moverse entre la línea del bien y del mal de manera muy sutil. Como exinspector de la Guardia Civil, Humberto conoce todos los límites, ¿pero sería capaz de romperlos por él?

Hemos sometido a Eduardo Velasco a un test en el que ponemos a prueba la lealtad de Humberto hacia César. ¡Y nos ha dejado sin palabras! No hay límite para Humberto en su intento por honrar la memoria de su difunto amigo.

“César está por encima de todo, es como el hijo que nunca tuvo”, reconoce Eduardo cuando confiesa que mentiría en un interrogatorio, ocultaría pruebas incriminatorias... ¡y hasta se enfrentaría directamente a Octavio! “Se sacrificaría en ese caso”, desvela el actor.

Aunque Humberto también es un hombre de principios, ¿sería capaz de romperlos por César? Estas y otras más son muchas decisiones que han puesto a Eduardo Velasco entre la espada y la pared, reconociendo que hay una en concreto que no haría por el protagonista.

