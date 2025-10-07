Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 409

La actriz Emma Govantes pide una gran suma de dinero para hacer la campaña y... ¡Tasio acepta apurado!

La amiga de Carmen tiene unos altos honorarios pero está dispuesta a promocionar Pasión Oculta por lo que Tasio se ve en la obligación de aceptar la oferta.

Emma Govantes se ha reunido con Carmen y Tasio para negociar su participación en la campaña de Pasión Oculta y relanzar este nuevo perfumen.

La actriz les ha comunicado sus honorarios así como su disponibilidad, y, a pesar de que su representante no le ha recomendado meterse en este proyecto, ella, por Carmen, quiere hacerlo.

Al oír la suma que deberán pagarle, Tasio se ha quedado pálido, no tenía pensado hacer ese desembolso. Sin embargo, el nuevo director se ha visto en un aprieto y ha decidido aceptar: Emma Govantes erá la nueva imagen de campaña.

"No dudes de mí, yo haré despegar el perfumen"; le ha asegurado ella.

Begoña y Andrés

Capítulo 409 de Sueños de libertad; 7 de octubre: Begoña y Andrés descubren qué pasó la noche en la que murió Jesús

Andrés y Digna

Digna, entre lágrimas, les desvela la verdad a Begoña y Andrés: "Pedro no llamó a la ambulancia para salvar a Jesús"

Ráúl

Claudia le confiesa a Raúl el suelo de vitalicio que ha heredado... ¡Y él se enfada con ella por ocultárselo!

Jose y Cristina
Capítulo 409

¡Cristina e Irene se reencuentran con un malherido José en el dispensario!

Pelin
La verdad sobre el embarazo

“Estaba muy borracha”: la confesión de Pelin que hace temblar a Zerrin y pone en duda la paternidad del bebé

Pelin ha contado que también se acostó con Serter y, aunque insiste en que el bebé es de Ferit, Zerrin no está tan convencida y no puede dejar de pensar que su nieto podría no llevar la sangre de los Korhan.

El hospital contiene la respiración: Bahar se enfrenta a una intervención imposible esta noche en Renacer
Avance

El hospital contiene la respiración: Bahar se enfrenta a una intervención imposible esta noche en Renacer

Una avería en el ascensor pone a Bahar ante el reto más extremo de su carrera. Con un paciente en parada, deberá demostrar que su vocación es más fuerte que sus miedos.

“No hay vergüenza en amar”: Gülçiçek se sincera con Bahar sobre su amor por el doctor Reha y recibe su apoyo

¡Naz se sincera con la persona equivocada! Le confiesa a Bahar sus sentimientos por Evren

“No quiero que sean felices”: Bahar no soporta la idea de pensar que Evren y Naz puedan estar juntos

