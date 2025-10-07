Capítulo 409
La actriz Emma Govantes pide una gran suma de dinero para hacer la campaña y... ¡Tasio acepta apurado!
La amiga de Carmen tiene unos altos honorarios pero está dispuesta a promocionar Pasión Oculta por lo que Tasio se ve en la obligación de aceptar la oferta.
Emma Govantes se ha reunido con Carmen y Tasio para negociar su participación en la campaña de Pasión Oculta y relanzar este nuevo perfumen.
La actriz les ha comunicado sus honorarios así como su disponibilidad, y, a pesar de que su representante no le ha recomendado meterse en este proyecto, ella, por Carmen, quiere hacerlo.
Al oír la suma que deberán pagarle, Tasio se ha quedado pálido, no tenía pensado hacer ese desembolso. Sin embargo, el nuevo director se ha visto en un aprieto y ha decidido aceptar: Emma Govantes erá la nueva imagen de campaña.
"No dudes de mí, yo haré despegar el perfumen"; le ha asegurado ella.
