“Estaba muy borracha”: la confesión de Pelin que hace temblar a Zerrin y pone en duda la paternidad del bebé

Tras el desmayo de Pelin, Zerrin ha acudido al hospital, pero su preocupación se ha convertido rápidamente en pánico. Ha sido Piril quien le ha dado la noticia: Serter ha vuelto y tiene dudas sobre quién es el padre del bebé.

En ese momento, Zerrin no ha parado de presionar a su hija sin piedad. A pesar de que Pelin ha insistido una y otra vez que el padre es Ferit, su madre no la ha creído, pensando que su plan de vida y su futuro dependen de eso. “¿Te acostaste con ese chico? Quiero que me digas la verdad”.

Acorralada, Pelin se ha derrumbado. Llorando, ha hecho la confesión que su madre nunca esperaba oír: “¡Solo una vez! ¡Estaba muy borracha, mamá! ¡Te juro que estaba muy borracha!”.

Llena de rabia al ver cómo su plan perfecto se desmoronaba, Zerrin le ha dado una bofetada a su hija, explicándole que una sola vez basta para que Serter sea el verdadero padre del hijo que espera.

Ahora, la duda está servida y Serter no piensa quedarse de brazos cruzados. Ha obligado a Pelin a hacerse la prueba, ¿cuál será el resultado? Lo descubriremos en el próximo capítulo de Una nueva vida.