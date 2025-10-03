Mejores momentos | Capítulo 30
David y Julia se besan apasionadamente… ¡y Patricia los pilla!
El hombre se ha presentado en casa de la mexicana para pedirle perdón por como se ha comportado y su mujer ha aparecido de repente.
La culpa se apodera cada día más de David. Y aunque tiene el corazón roto por todo lo que ha tenido que sufrir con los desprecios de Patricia, es consciente que sus problemas no se resolverán siéndole infiel con Julia. Y para la mexicana, tampoco es justo.
Por eso, se ha presentado una vez más en casa de Julia, esta vez con la intención de hacer las cosas bien: “He sido un egoísta”, ha comenzado, además de añadir que “tú me has escuchado a mí y yo no te he escuchado a ti”.
Julia ha intentado quitarle importancia: “Nunca tengo nada interesante que contarte”, cosa que David ha negado rotundamente. El primogénito sabe que, para ella, lo que ha ocurrido también ha sido muy importante, y finalmente, ambos se han derrumbado con lágrimas en los ojos.
Poco a poco, se han acercado hasta que se han fundido un tierno beso. Lo que no sabían es que… ¡no estaban solos!
En la entrada se encontraba Patricia, sin poder creerse lo que veía: “¡Moriros, joder!”, ha estallado antes de irse con el corazón roto. ¿Qué ocurrirá ahora entre Patricia y David? ¿Y el falso embarazo? ¿Seguirá adelante?
