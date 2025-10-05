Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Personaje de La Encrucijada

¿Quién es la comandante Serrano? La agente incorruptible que desafía el poder de Octavio Oramas

Una nueva comandante ha llegado a la comisaría de Oramas, y se ha convertido en una pieza clave para los intereses de César.

Comandante Serrano

Publicidad

Julián López
Publicado:

En los últimos capítulos de La Encrucijada, la llegada de un nuevo personaje promete cambiarlo absolutamente todo, pues la comisaría de Oramas ha recibido a una nueva comandante que ha debilitado el poder de Octavio.

El gran empresario, con contactos en todas partes, ha conseguido salirse de la suya en numerosas ocasiones gracias a Méndez, el jefe del departamento de policía, quien le ayudaba a encubrir sus actos.

Pero algunas irregularidades han levantado sospechas, provocando que Méndez fuese cesado de empleo y sueldo, y poniendo en su lugar a la comandante Serrano, una agente que se escapa del poder de Octavio, y que no duda en investigar al gran empresario.

Álvaro, contra las cuerdas: la comandante Serrano sospecha sobre sus negocios con Nando

Su llegada a la comisaría de Oramas abre una ventana para que César tenga éxito en su venganza contra Octavio. Sin Méndez por ahí, el empresario ha perdido poder dentro del cuerpo de policía, y Serrano se ha mostrado receptiva a la hora de ‘ayudar’ a César, siempre dentro de la ley.

Cuando Octavio retiró la denuncia contra César, la comandante Serrano le devuelve al mexicano todos los documentos que fueron requisados. El procedimiento ha sido archivado, y para reabrir el caso, se necesitan pruebas claras y concluyentes que, más tarde, César conseguiría.

Sin duda, la comandante Serrano supone un ponte de inflexión para la trama de La Encrucijada, debilitando el poder de Octavio Oramas, y estableciendo un punto de apoyo dentro de la legalidad para César.

“Hay que saber retirarse a tiempo”: Amanda se plantea su matrimonio al ver el odio de César

“Hay que saber retirarse a tiempo”: Amanda se plantea su matrimonio al ver el odio de César

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Comandante Serrano

¿Quién es la comandante Serrano? La agente incorruptible que desafía el poder de Octavio Oramas

César (Cap.31)

Una muerte sangrienta cambiará el rumbo de la vida en Oramas: no te pierdas el próximo capítulo de La Encrucijada

Begoña en el capítulo 409 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña le revela a Gabriel que está embarazada, ¿cómo reaccionará él?

Pelin
Avance

El pasado de Pelin vuelve para destrozarlo todo, esta noche en Una nueva vida

Damián
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián hará lo imposible para encontrar a José

Octavio
A las 22.50 horas

“Ese informe demuestra que Octavio no mató a Roberto Hurtado”: la verdad saldrá a la luz en los próximos capítulos de La Encrucijada

El resultado del análisis forense señala que el padre de César murió asesinado y provoca un arrebato de locura en el mexicano. El jueves a las 22.50 horas, dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3.

Kazim
En redes

La faceta que no conocías de Diren Polatoğulları, el temido Kazim de Una nueva vida

Seyran y Suna temen a su padre, pero fuera de las cámaras, el actor que interpreta a Kazim es un hombre completamente distinto.

Jose Milán

José Milán desvela lo que le sucederá a Tasio como director en Sueños de libertad: "Yo también valgo para ser un buen de la Reina"

Ángela Chica y Ástrid Janer

“Son como familia, más que amigas”: así definen Ángela Chica y Ástrid Janer la relación de sus personajes de La Encrucijada

La huida de Umay marca un antes y un después para Bahar

La huida de Umay marca un antes y un después para Bahar en los próximos capítulos de Renacer

Publicidad