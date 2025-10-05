Personaje de La Encrucijada
¿Quién es la comandante Serrano? La agente incorruptible que desafía el poder de Octavio Oramas
Una nueva comandante ha llegado a la comisaría de Oramas, y se ha convertido en una pieza clave para los intereses de César.
En los últimos capítulos de La Encrucijada, la llegada de un nuevo personaje promete cambiarlo absolutamente todo, pues la comisaría de Oramas ha recibido a una nueva comandante que ha debilitado el poder de Octavio.
El gran empresario, con contactos en todas partes, ha conseguido salirse de la suya en numerosas ocasiones gracias a Méndez, el jefe del departamento de policía, quien le ayudaba a encubrir sus actos.
Pero algunas irregularidades han levantado sospechas, provocando que Méndez fuese cesado de empleo y sueldo, y poniendo en su lugar a la comandante Serrano, una agente que se escapa del poder de Octavio, y que no duda en investigar al gran empresario.
Su llegada a la comisaría de Oramas abre una ventana para que César tenga éxito en su venganza contra Octavio. Sin Méndez por ahí, el empresario ha perdido poder dentro del cuerpo de policía, y Serrano se ha mostrado receptiva a la hora de ‘ayudar’ a César, siempre dentro de la ley.
Cuando Octavio retiró la denuncia contra César, la comandante Serrano le devuelve al mexicano todos los documentos que fueron requisados. El procedimiento ha sido archivado, y para reabrir el caso, se necesitan pruebas claras y concluyentes que, más tarde, César conseguiría.
Sin duda, la comandante Serrano supone un ponte de inflexión para la trama de La Encrucijada, debilitando el poder de Octavio Oramas, y estableciendo un punto de apoyo dentro de la legalidad para César.
