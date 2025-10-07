Capítulo 409 de Sueños de libertad; 7 de octubre: Begoña y Andrés descubren qué pasó la noche en la que murió Jesús

En el capítulo de hoy hemos visto como...

Gaspar ha encontrado a José malherido a las puertas de la colonia y le ha llevado al dispensario. Cristina e Irenese han reencontrado por fin con él. José les ha contado el calvario por el que ha pasado, y una vez más... ¡por culpa de don Pedro!

En la fábrica, Emma Govantes ha firmado como imagen de Pasión Oculta aunque ha exigido una suma elevada de dinero. Tasio se ha visto en un aprieto, pero finalmente ha aceptado...

Raúl se ha enfadado con Claudia al descubrir que ella no le contó lo que don Pedro le dejó en herencia. ¿Por qué no lo hizo antes?

En casa de los Merino, se ha desvelado la verdad. Digna les ha contado a Begoña y Andrés la verdadera causa de la muerte de Jesús y cómo don Pedro le negó auxilio. Entre lágrimas, la mujer ha confesado lo mal que se siente desde entonces.

