Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 409 de Sueños de libertad; 7 de octubre: Begoña y Andrés descubren qué pasó la noche en la que murió Jesús

Digna les ha desvelado cómo murió el mayor de los De la Reina, y sobre todo, quién lo dejó morir.

Begoña y Andrés

Publicidad

En el capítulo de hoy hemos visto como...

Gaspar ha encontrado a José malherido a las puertas de la colonia y le ha llevado al dispensario. Cristina e Irenese han reencontrado por fin con él. José les ha contado el calvario por el que ha pasado, y una vez más... ¡por culpa de don Pedro!

En la fábrica, Emma Govantes ha firmado como imagen de Pasión Oculta aunque ha exigido una suma elevada de dinero. Tasio se ha visto en un aprieto, pero finalmente ha aceptado...

Raúl se ha enfadado con Claudia al descubrir que ella no le contó lo que don Pedro le dejó en herencia. ¿Por qué no lo hizo antes?

En casa de los Merino, se ha desvelado la verdad. Digna les ha contado a Begoña y Andrés la verdadera causa de la muerte de Jesús y cómo don Pedro le negó auxilio. Entre lágrimas, la mujer ha confesado lo mal que se siente desde entonces.

No te lo pierdas y vuelve a ver este capitulazo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Begoña y Andrés

Capítulo 409 de Sueños de libertad; 7 de octubre: Begoña y Andrés descubren qué pasó la noche en la que murió Jesús

Andrés y Digna

Digna, entre lágrimas, les desvela la verdad a Begoña y Andrés: "Pedro no llamó a la ambulancia para salvar a Jesús"

Ráúl

Claudia le confiesa a Raúl el suelo de vitalicio que ha heredado... ¡Y él se enfada con ella por ocultárselo!

Emma
Capítulo 409

La actriz Emma Govantes pide una gran suma de dinero para hacer la campaña y... ¡Tasio acepta apurado!

Jose y Cristina
Capítulo 409

¡Cristina e Irene se reencuentran con un malherido José en el dispensario!

Pelin
La verdad sobre el embarazo

“Estaba muy borracha”: la confesión de Pelin que hace temblar a Zerrin y pone en duda la paternidad del bebé

Pelin ha contado que también se acostó con Serter y, aunque insiste en que el bebé es de Ferit, Zerrin no está tan convencida y no puede dejar de pensar que su nieto podría no llevar la sangre de los Korhan.

El hospital contiene la respiración: Bahar se enfrenta a una intervención imposible esta noche en Renacer
Avance

El hospital contiene la respiración: Bahar se enfrenta a una intervención imposible esta noche en Renacer

Una avería en el ascensor pone a Bahar ante el reto más extremo de su carrera. Con un paciente en parada, deberá demostrar que su vocación es más fuerte que sus miedos.

“No hay vergüenza en amar”: Gülçiçek se sincera con Bahar sobre su amor por el doctor Reha y recibe su apoyo

“No hay vergüenza en amar”: Gülçiçek se sincera con Bahar sobre su amor por el doctor Reha y recibe su apoyo

¡Naz se sincera con la persona equivocada! Le confiesa a Bahar sus sentimientos por Evren

¡Naz se sincera con la persona equivocada! Le confiesa a Bahar sus sentimientos por Evren

“No quiero que sean felices”: Bahar no soporta la idea de pensar que Evren y Naz puedan estar juntos

“No quiero que sean felices”: Bahar no soporta la idea de pensar que Evren y Naz puedan estar juntos

Publicidad