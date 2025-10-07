Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 409

¡Cristina e Irene se reencuentran con un malherido José en el dispensario!

El hombre, muy magullado, les ha confesado que estuvo retenido en prisión sin ningún motivo y que le tenían metido en un agujero: se ha puesto muy feliz de verlas a ambas.

Jose y Cristina

Un coche ha dejado a José tirado en la entrada de la colonia, tras darle una paliza.

Ha sido Gaspar quien le ha encontrado y le ha llevado al dispensario, alertando después a Cristina, ya que era el único nombre que pronunciaba el señor.

En el dispensario, Luz le ha atendido, ya que estaba muy débil y en condiciones pésimas... Cristina e Irene han acudido en cuanto les han dado aviso... ¡José ha vuelto!

El hombre, entre lágrimas, les ha confesado que la Guardia Civil le ha tenido retenido en una celda, sin apenas comer, y sin ningún motivo. Ellas le han calmado y le han explicado que Pedro estaba detrás de todo esto.

Cuando le han comunicado su muerte, él no ha podido lamentarlo, a los tres, les ha robado la vida.

¿Será un nuevo comienzo para esta familia?

