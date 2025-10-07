Capítulo 409
Claudia le confiesa a Raúl el suelo de vitalicio que ha heredado... ¡Y él se enfada con ella por ocultárselo!
La joven se lo revela para evitar que él acepte el nuevo trabajo como piloto de carreras, pero se ofende
Claudia ha intentado disuadir a Raúl de que acepte el nuevo trabajo de corredor de carreras.
Para ella la carretera es un trauma, y no soporta que su pareja tenga una pasión así, ella lo pasa muy mal...
La joven se ha armado de valor y le ha confesado que no tiene que trabajar, ya que ella recibirá una pensión vitalicia de don Pedro de alta cantidad... ¡Y les dará para vivir cómodamente a los dos!
Raúl se ha quedado sin palabras al enterarse de que ha estado escondiéndolo... ¿por qué le iba a sentar mal que ella haya recibido una herencia? ¿Ha desconfiado de él?
