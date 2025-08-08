Álvaro propone un acuerdo a Nando que podría cambiar su destino… ¿de qué se tratará?

Actualmente, la mano derecha de Patricia es Álvaro. Y en cuanto la mujer le ha pedido ayuda para deshacerse de la expareja tóxica de Julia, el abogado ha visto la mejor oportunidad posible para matar dos pájaros de un tiro.

Álvaro se ha presentado en la casa de Julia, sabiendo que ahí encontraría al hombre. En cuanto le ha visto, Nando le ha amenazado con un cuchillo, advirtiéndole que saliese de su casa, pero Álvaro se ha mantenido firme y ha comenzado la propuesta que cambiaría la vida de todos.

El abogado le ha explicado que el hombre al que había pegado hoy no era otro que David Oramas, el hijo de la persona más poderosa de la costa: “Puede hacerte volver a la cárcel con solo chasquear los dedos”, le ha advertido.

Pero rápidamente le ha hecho la gran propuesta: una cantidad inimaginable de dinero a cambio de una única misión… ¿de qué se tratará?