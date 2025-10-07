Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

El hospital contiene la respiración: Bahar se enfrenta a una intervención imposible esta noche en Renacer

Una avería en el ascensor pone a Bahar ante el reto más extremo de su carrera. Con un paciente en parada, deberá demostrar que su vocación es más fuerte que sus miedos.

El hospital contiene la respiración: Bahar se enfrenta a una intervención imposible esta noche en Renacer

Publicidad

El hospital se paraliza cuando Bahar y el señor Faruk quedan atrapados en un ascensor. Nadie puede entrar ni salir, y el tiempo corre en su contra. El paciente se desmaya, y su vida está en peligro.

Sin medios y con la tensión al límite, Bahar demuestra la gran doctora que es. Guiada por sus compañeros, consigue mantener la calma y empieza una intervención de urgencia en las condiciones más extremas.

Mientras fuera todos esperan desesperados, dentro Bahar lucha por salvar una vida con sus propias manos. Su miedo es enorme, pero su fuerza aún más.

¿Conseguirá salvarlo? ¿O será esta la operación más difícil de su carrera? No te pierdas Renacer, esta noche a las 22:50h en Antena 3. Y si no puedes esperar… adelántate ya y descúbrelo todo en atresplayer.

Antena 3» Series» Renacer» Avances

Publicidad

Series

El hospital contiene la respiración: Bahar se enfrenta a una intervención imposible esta noche en Renacer

El hospital contiene la respiración: Bahar se enfrenta a una intervención imposible esta noche en Renacer

“No hay vergüenza en amar”: Gülçiçek se sincera con Bahar sobre su amor por el doctor Reha y recibe su apoyo

“No hay vergüenza en amar”: Gülçiçek se sincera con Bahar sobre su amor por el doctor Reha y recibe su apoyo

¡Naz se sincera con la persona equivocada! Le confiesa a Bahar sus sentimientos por Evren

¡Naz se sincera con la persona equivocada! Le confiesa a Bahar sus sentimientos por Evren

“No quiero que sean felices”: Bahar no soporta la idea de pensar que Evren y Naz puedan estar juntos
Renacer 6 de octubre

“No quiero que sean felices”: Bahar no soporta la idea de pensar que Evren y Naz puedan estar juntos

Bahar toca fondo: su celebración de cumpleaños se convierte en una noche de alcohol y descontrol tras ver a Evren
Renacer 6 de octubre

Bahar toca fondo: su celebración de cumpleaños se convierte en una noche de alcohol y descontrol tras ver a Evren

La noche más triste de Bahar y Evren: ella llora en su fiesta mientras él es atormentado por los recuerdos
Renacer 6 de octubre

La noche más triste de Bahar y Evren: ella llora en su fiesta mientras él es atormentado por los recuerdos

Lo que debía ser una noche de celebración para Bahar y un nuevo comienzo para Evren se ha convertido en una tortura para ambos.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cristina se reencuentra con José, ¡su padre biológico aparece malherido en la fábrica!
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cristina se reencuentra con José, ¡su padre biológico aparece malherido!

Unos matones dejan a José en la puerta de la colonia y Gaspar lo encuentra en el suelo casi sin poder moverse.

Capítulo 408 de Sueños de libertad; 6 de octubre: Begoña se enfrenta a una inesperada noticia

Capítulo 408 de Sueños de libertad; 6 de octubre: Begoña se enfrenta a una inesperada noticia

Begoña, en shock, descubre que está embarazada: “No estoy preparada para tener un bebé”

Begoña, en shock, descubre que está embarazada: “No estoy preparada para tener un bebé”

Damián paga una importante suma de dinero al sargento Zabalza para que deje a José en libertad

Damián paga una importante suma de dinero al sargento Zabalza para que deje a José en libertad

Publicidad