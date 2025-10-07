El hospital contiene la respiración: Bahar se enfrenta a una intervención imposible esta noche en Renacer

El hospital se paraliza cuando Bahar y el señor Faruk quedan atrapados en un ascensor. Nadie puede entrar ni salir, y el tiempo corre en su contra. El paciente se desmaya, y su vida está en peligro.

Sin medios y con la tensión al límite, Bahar demuestra la gran doctora que es. Guiada por sus compañeros, consigue mantener la calma y empieza una intervención de urgencia en las condiciones más extremas.

Mientras fuera todos esperan desesperados, dentro Bahar lucha por salvar una vida con sus propias manos. Su miedo es enorme, pero su fuerza aún más.

¿Conseguirá salvarlo? ¿O será esta la operación más difícil de su carrera? No te pierdas Renacer, esta noche a las 22:50h en Antena 3. Y si no puedes esperar… adelántate ya y descúbrelo todo en atresplayer.