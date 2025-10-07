“No hay vergüenza en amar”: Gülçiçek se sincera con Bahar sobre su amor por el doctor Reha y recibe su apoyo

Gülçiçek ha ido al hospital decidida a sincerarse con su hija de una vez por todas. Aunque Bahar y el resto de la familia ya se imaginaban algo (sobre todo desde el incidente de la despensa), ha sido la primera vez que ella ha hablado abiertamente del tema.

Gülçiçek le ha dicho que se siente rara por su edad, que ya es bisabuela y que no debería estar pensando en esas cosas. Pero Bahar le ha dado una respuesta increíble. Le ha dicho que no tiene que sentir vergüenza por querer a alguien y que se merece ser feliz.

Además, le ha pedido que se olvide de las etiquetas de la edad y que simplemente disfrute de la vida. "¿Cuándo tendremos tiempo para vivir?", le ha preguntado. Bahar le ha dejado muy claro que la apoya en todo.

Pero justo después, su madre le ha contado algo que la preocupa mucho: Reha quiere que se vayan a vivir juntos a una isla. Bahar se ha asustado por los problemas de salud de su madre y le ha pedido por favor que no se vaya tan lejos.