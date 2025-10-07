Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 6 de octubre

“No hay vergüenza en amar”: Gülçiçek se sincera con Bahar sobre su amor por el doctor Reha y recibe su apoyo

Aunque ya todos lo sospechaban, Gülçiçek por fin se ha atrevido a hablar. Muerta de vergüenza, le ha confesado a su hija su relación con el doctor Reha.

“No hay vergüenza en amar”: Gülçiçek se sincera con Bahar sobre su amor por el doctor Reha y recibe su apoyo

Publicidad

Gülçiçek ha ido al hospital decidida a sincerarse con su hija de una vez por todas. Aunque Bahar y el resto de la familia ya se imaginaban algo (sobre todo desde el incidente de la despensa), ha sido la primera vez que ella ha hablado abiertamente del tema.

Gülçiçek le ha dicho que se siente rara por su edad, que ya es bisabuela y que no debería estar pensando en esas cosas. Pero Bahar le ha dado una respuesta increíble. Le ha dicho que no tiene que sentir vergüenza por querer a alguien y que se merece ser feliz.

Además, le ha pedido que se olvide de las etiquetas de la edad y que simplemente disfrute de la vida. "¿Cuándo tendremos tiempo para vivir?", le ha preguntado. Bahar le ha dejado muy claro que la apoya en todo.

Pero justo después, su madre le ha contado algo que la preocupa mucho: Reha quiere que se vayan a vivir juntos a una isla. Bahar se ha asustado por los problemas de salud de su madre y le ha pedido por favor que no se vaya tan lejos.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“No hay vergüenza en amar”: Gülçiçek se sincera con Bahar sobre su amor por el doctor Reha y recibe su apoyo

“No hay vergüenza en amar”: Gülçiçek se sincera con Bahar sobre su amor por el doctor Reha y recibe su apoyo

¡Naz se sincera con la persona equivocada! Le confiesa a Bahar sus sentimientos por Evren

¡Naz se sincera con la persona equivocada! Le confiesa a Bahar sus sentimientos por Evren

“No quiero que sean felices”: Bahar no soporta la idea de pensar que Evren y Naz puedan estar juntos

“No quiero que sean felices”: Bahar no soporta la idea de pensar que Evren y Naz puedan estar juntos

Bahar toca fondo: su celebración de cumpleaños se convierte en una noche de alcohol y descontrol tras ver a Evren
Renacer 6 de octubre

Bahar toca fondo: su celebración de cumpleaños se convierte en una noche de alcohol y descontrol tras ver a Evren

La noche más triste de Bahar y Evren: ella llora en su fiesta mientras él es atormentado por los recuerdos
Renacer 6 de octubre

La noche más triste de Bahar y Evren: ella llora en su fiesta mientras él es atormentado por los recuerdos

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cristina se reencuentra con José, ¡su padre biológico aparece malherido en la fábrica!
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cristina se reencuentra con José, ¡su padre biológico aparece malherido!

Unos matones dejan a José en la puerta de la colonia y Gaspar lo encuentra en el suelo casi sin poder moverse.

Capítulo 408 de Sueños de libertad; 6 de octubre: Begoña se enfrenta a una inesperada noticia
Resumen

Capítulo 408 de Sueños de libertad; 6 de octubre: Begoña se enfrenta a una inesperada noticia

La enfermera recibe los resultados del laboratorio tras unos días de muchas dudas: ¡Está embarazada!

Begoña, en shock, descubre que está embarazada: “No estoy preparada para tener un bebé”

Begoña, en shock, descubre que está embarazada: “No estoy preparada para tener un bebé”

Damián paga una importante suma de dinero al sargento Zabalza para que deje a José en libertad

Damián paga una importante suma de dinero al sargento Zabalza para que deje a José en libertad

La actriz Emma Govantes llega a la colonia y Carmen y Gema le proponen ser imagen de ‘Pasión Oculta’

La actriz Emma Govantes llega a la colonia y Carmen y Gema le proponen ser la imagen de ‘Pasión Oculta’

Publicidad