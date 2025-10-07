Antena 3 LogoAntena3
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel celoso, mantendrá una importante conversación con Begoña

El abogado cree que se está alejando de él para acercarse a Andrés, ¿se imaginará que ella está embarazada de él?

Begoña

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Cristina y José tendrán su primera conversación como padre e hija. ¿Cómo irá? ¿Conseguirán poco a poco ir recuperando el tiempo perdido?

Tras la revelación de Digna, muy afectados, Begoña y Andrés se compincharán para guardar el secreto de la muerte de Jesús, lo que molestará a Gabriel al verlos compartir confidencias. ¡Se pondrá celoso!

Entre eso y que la joven le comenzará a evitar, se verá desplazado. ¿Le confesará Begoña por lo que se mantiene alejada de él?

Por su parte, se inicia la campaña del nuevo perfumen, y Tasio y don Agustín se disgustarán al escuchar la entrevista de Emma en la radio. ¿Les parecerá muy liberal?

No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad y adelántate en atresplayer.

