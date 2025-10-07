Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 409

Digna, entre lágrimas, les desvela la verdad a Begoña y Andrés: "Pedro no llamó a la ambulancia para salvar a Jesús"

La Merino ha contado todo lo que pasó la noche de la muerte de Jesús, y les ha revelado que no fue un suicidio, pero ella no le mató.

Andrés y Digna

Publicidad

Digna ha citado a Andrés y a Begoña en su casa, y les ha confesado de una vez por todas la verdad sobre lo que pasó la noche en la que murió Jesús.

A pesar de que sus hijos le habían recomendado que no lo hiciera, la mujer ha querido quitarse este peso de encima: merecen saber la verdad.

La matriarca les ha explicado que ella estaba con Jesús cuando murió. Les ha hablado de su discusión, de la carta jurada por Jesús y del arma... ¡Todo pasó muy rápido!

Tras el disparo, Digna ha confesado que creía que Jesús estaba muerto, y Pedro la disuadió de no llamar la Guardia Civil, para proteger supuestamente a Julia. Y ella se dejó convencer.

Finalmente, a través de una confesión de Pedro antes de morir, él le reveló a Damián que dejó morir a Jesús: Pedro le negó el auxilio.

Entre lágrimas, ella les pide perdón y se culpa por lo sucedido, confió en don Pedro y no era una buena persona... Además, les ha contado el chantaje al que se ha visto sometida estas semanas por Pedro antes de morir.

¡Begoña y Andrés no podían creer lo que oían!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Andrés y Digna

Digna, entre lágrimas, les desvela la verdad a Begoña y Andrés: "Pedro no llamó a la ambulancia para salvar a Jesús"

Ráúl

Claudia le confiesa a Raúl el suelo de vitalicio que ha heredado... ¡Y él se enfada con ella por ocultárselo!

Emma

La actriz Emma Govantes pide una gran suma de dinero para hacer la campaña y... ¡Tasio acepta apurado!

Jose y Cristina
Capítulo 409

¡Cristina e Irene se reencuentran con un malherido José en el dispensario!

Pelin
La verdad sobre el embarazo

“Estaba muy borracha”: la confesión de Pelin que hace temblar a Zerrin y pone en duda la paternidad del bebé

El hospital contiene la respiración: Bahar se enfrenta a una intervención imposible esta noche en Renacer
Avance

El hospital contiene la respiración: Bahar se enfrenta a una intervención imposible esta noche en Renacer

Una avería en el ascensor pone a Bahar ante el reto más extremo de su carrera. Con un paciente en parada, deberá demostrar que su vocación es más fuerte que sus miedos.

“No hay vergüenza en amar”: Gülçiçek se sincera con Bahar sobre su amor por el doctor Reha y recibe su apoyo
Renacer 6 de octubre

“No hay vergüenza en amar”: Gülçiçek se sincera con Bahar sobre su amor por el doctor Reha y recibe su apoyo

Aunque ya todos lo sospechaban, Gülçiçek por fin se ha atrevido a hablar. Muerta de vergüenza, le ha confesado a su hija su relación con el doctor Reha.

¡Naz se sincera con la persona equivocada! Le confiesa a Bahar sus sentimientos por Evren

¡Naz se sincera con la persona equivocada! Le confiesa a Bahar sus sentimientos por Evren

“No quiero que sean felices”: Bahar no soporta la idea de pensar que Evren y Naz puedan estar juntos

“No quiero que sean felices”: Bahar no soporta la idea de pensar que Evren y Naz puedan estar juntos

Bahar toca fondo: su celebración de cumpleaños se convierte en una noche de alcohol y descontrol tras ver a Evren

Bahar toca fondo: su celebración de cumpleaños se convierte en una noche de alcohol y descontrol tras ver a Evren

Publicidad