Digna, entre lágrimas, les desvela la verdad a Begoña y Andrés: "Pedro no llamó a la ambulancia para salvar a Jesús"

Digna ha citado a Andrés y a Begoña en su casa, y les ha confesado de una vez por todas la verdad sobre lo que pasó la noche en la que murió Jesús.

A pesar de que sus hijos le habían recomendado que no lo hiciera, la mujer ha querido quitarse este peso de encima: merecen saber la verdad.

La matriarca les ha explicado que ella estaba con Jesús cuando murió. Les ha hablado de su discusión, de la carta jurada por Jesús y del arma... ¡Todo pasó muy rápido!

Tras el disparo, Digna ha confesado que creía que Jesús estaba muerto, y Pedro la disuadió de no llamar la Guardia Civil, para proteger supuestamente a Julia. Y ella se dejó convencer.

Finalmente, a través de una confesión de Pedro antes de morir, él le reveló a Damián que dejó morir a Jesús: Pedro le negó el auxilio.

Entre lágrimas, ella les pide perdón y se culpa por lo sucedido, confió en don Pedro y no era una buena persona... Además, les ha contado el chantaje al que se ha visto sometida estas semanas por Pedro antes de morir.

¡Begoña y Andrés no podían creer lo que oían!