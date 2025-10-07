Renacer 6 de octubre
¡Naz se sincera con la persona equivocada! Le confiesa a Bahar sus sentimientos por Evren
La nueva ilusión de Evren, sin ningún tipo de pudor, le ha pedido a su gran rival que se convierta en su cómplice y la ayude a enamorar al cirujano.
La tensión entre Bahar y Evren ha vuelto a estallar durante la ronda en la habitación del padre de Naz. Después de unas bromas sobre la fiesta de cumpleaños, Evren ha aprovechado para lanzarle un dardo a Bahar delante de todos, refiriéndose a su borrachera.
Pero la cosa no ha terminado ahí. Más tarde, en el pasillo, Evren la ha acusado de convertir sus retrasos en "un hábito" y ha dejado clara su postura: “Terminaremos los casos que empezamos, pero no continuaremos con más”. Así, ha roto su vínculo profesional, levantando un muro entre ellos.
La humillación final, y la más surrealista, ha llegado cuando Bahar ha vuelto a la habitación a por su sello. Allí, Naz la ha acorralado para confesarle lo fascinada que está con Evren. Le ha contado que se animó a conocerlo gracias a ella: “No me había sentido tan atraída por alguien en mucho tiempo”.
Para rematar la tortura, y tras saber que Evren planea volver a Estados Unidos, le ha pedido un favor: “Necesito que me ayude. Quiero que Evren se sienta tan atraído por mí como yo por él”. Bahar se ha quedado atrapada en una pesadilla: la mujer que le quiere robar al hombre que ama le está pidiendo consejo para hacerlo.
