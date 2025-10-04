Antena 3 LogoAntena3
“Son como familia, más que amigas”: así definen Ángela Chica y Ástrid Janer la relación de sus personajes de La Encrucijada

Las dos actrices nos han explicado todo lo que hace la amistad de sus personajes algo inolvidable.

Ángela Chica y Ástrid Janer

Ástrid Janer y Ángela Chica se han vuelto inseparables desde el primer momento que pisaron el plató de La Encrucijada, al igual que sus personajes durante toda la serie: “Son como familia, más que amigas”, lo ha definido Ángela.

“Amanda, con Sara, tiene una relación que no tiene con ninguna otra persona”, ha corroborado Ástrid, afirmando que ni con su hermano tiene tal complicidad y que con ella puede ser “ella misma”.

Una de las cosas que más las une es el humor: aunque son de mundos muy diferentes, tienen el mismo enfoque al ver la vida y eso ha conseguido unirlas de una manera mucho más profunda.

Si Ástrid tuviese que destacar un aspecto que Amanda adora de su personaje, sin duda sería la autenticidad y su manera de existir, mientras que Ángela se inclina por la fuerza y valentía que tiene el personaje de su compañera.

Además, las dos están de acuerdo que el momento favorito de su personaje es sin duda… ¡el momento de cotilleo!

¿Quieres escuchar la entrevista al completo? ¡Corre a darle al play! Y no te pierdas los próximos capítulos de La Encrucijada. Todos los jueves, a las 22:50, en Antena 3.

