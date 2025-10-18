Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Todos los pasos

Crónica de una ruptura anunciada: así destrozó Patricia su matrimonio con David en La Encrucijada

El falso embarazo fue el detonante, pero el corazón de David se alejó del de su esposa para corresponder a Julia mucho antes de su infidelidad.

David reconoce haberse enamorado de Julia y rompe con Patricia: “Quiero el divorcio”

Publicidad

Julián López
Publicado:

El matrimonio de David y Patricia pende de un hilo. La pareja atraviesa un punto tan crítico que nunca se imaginaban que llegaría. El falso embarazo de Patricia ha sido una bomba de relojería que ha terminado estallando y arrasando con ellos, una ruptura anunciada desde que la mujer ingenió su maquiavélico plan. ¡Lo repasamos!

El falso embarazo

David y Patricia querían darle un nieto a Octavio, pero ella no podía quedarse embarazada. Los tratamientos no daban resultado, y Patricia encontró en Julia, una joven mexicana embarazada sin papeles, la oportunidad perfecta: le ayudaría a cambio de darle el bebé, un plan con varias fugas que ambas debían ir tapando a medida que pasaba el tiempo.

Para encubrir el falso embarazo, Patricia se mostraba muy seca con David, evitando que descubriera su tapadera. Poco a poco, lo que él creía que era un embarazo para unir al matrimonio acabó distanciándoles, y David acercándose lentamente a Julia, con quien se sentía a gusto y escuchado.

“Ten paciencia”: Julia intenta convencer a David de que la actitud de Patricia es la normal… ¿comenzará a sospechar?

Una infidelidad planeada por Patricia...y correspondida por David

Uno de los momentos más críticos del plan era simular la tripa de embarazada, y como la prótesis no le terminaba de convencer, a Patricia se le ocurrió algo que, más pronto que tarde, se volvería en su contra.

Tenía que echar a David de casa, y su mejor idea fue pedirle a Julia que sedujera a David para pillarlos juntos. La mexicana, reacia, aceptó, y la situación se les fue por completo de las manos. El beso entre Julia y David significaba algo más, estaban completamente enamorados, y no pudieron frenar esa química que sentían.

El plan de Patricia sale a la perfección: Julia besa a David y la mujer los pilla… ¡infraganti!

Un doloroso final: el divorcio

La situación se le ha escapado a Patricia completamente de las manos. Su marido está más distante que nunca cuando ella recibe una noticia que nunca pensaba escuchar: realmente está embarazada.

Patricia recibe la noticia que nunca imaginó que llegaría… ¡está embarazada!

A pesar de que David todavía no destapó toda la farsa, ha empezado a sospechar. Pero el primogénito de los Oramas ya no se sentía cómodo en su matrimonio y ha decidido poner fin a su relación con Patricia, pidiéndole el divorcio. ¿Será una situación irreversible? ¿Habrá lugar para el perdón y una nueva oportunidad?

Octavio pide perdón a Amanda por todo lo que ha sucedido los últimos meses

“Necesito que seas feliz”: Octavio pide perdón a Amanda por todo lo que ha sucedido los últimos meses

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Alejandro Albarracín confiesa lo que le gustaría que le pasase a su personaje en Sueños de libertad: "Ojalá Pelayo se enamore y deje a las Mafin tranquilas"

Alejandro Albarracín confiesa lo que le gustaría que le pasase a su personaje en Sueños de libertad: "Ojalá Pelayo se enamore y deje a las Mafin tranquilas"

David reconoce haberse enamorado de Julia y rompe con Patricia: “Quiero el divorcio”

Crónica de una ruptura anunciada: así destrozó Patricia su matrimonio con David en La Encrucijada

El adiós de Bahar y Evre parece inevitable: ¿llegará el milagro que salve su historia?

El adiós de Bahar y Evren parece inevitable: ¿llegará el milagro que salve su historia?

Andrés
Resumen

Capítulo 417 de Sueños de libertad; 17 de octubre: Andrés no es capaz de parar el fallo y la sala de calderas de la fábrica explota

Raúl, Begoña y Tasio
Capítulo 417

¡La tragedia se apodera de los De la Reina! ¡Ha habido una grave explosión en la fábrica!

Andrés
Capítulo 417

Andrés descubre que Gabriel manipuló los contadores pero es tarde para solucionarlo y... ¡explota la sala de calderas!

Tras en tenso enfrentamiento, Andrés descubre que Gabriel está detrás de todo, pero es muy

Raúl le pide matrimonio a Claudia y ella acepta sin pensarlo: "¡Claro que me caso contigo!"
Capítulo 417

Raúl le pide matrimonio a Claudia y ella acepta sin pensarlo: "¡Claro que me caso contigo!"

El joven se ha animado y le ha pedido matrimonio a su novia, ¿serán felices para siempre?

María

La reacción de Andrés tras descubrir que María puede caminar: "¡No me lo puedo creer!"

Una muerte y una venganza cambian para siempre el destino de los Korhan en el próximo capítulo de Una nueva vida

Una muerte y una venganza cambian para siempre el destino de los Korhan: este domingo, en Una nueva vida

CONCURSO ABIERTO: ¿Quieres ganar una entrada doble para asistir a la premier de Las hijas de la criada?

CONCURSO ABIERTO: ¿Quieres ganar una entrada doble para asistir a la premier de Las hijas de la criada?

Publicidad