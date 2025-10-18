Crónica de una ruptura anunciada: así destrozó Patricia su matrimonio con David en La Encrucijada

El matrimonio de David y Patricia pende de un hilo. La pareja atraviesa un punto tan crítico que nunca se imaginaban que llegaría. El falso embarazo de Patricia ha sido una bomba de relojería que ha terminado estallando y arrasando con ellos, una ruptura anunciada desde que la mujer ingenió su maquiavélico plan. ¡Lo repasamos!

El falso embarazo

David y Patricia querían darle un nieto a Octavio, pero ella no podía quedarse embarazada. Los tratamientos no daban resultado, y Patricia encontró en Julia, una joven mexicana embarazada sin papeles, la oportunidad perfecta: le ayudaría a cambio de darle el bebé, un plan con varias fugas que ambas debían ir tapando a medida que pasaba el tiempo.

Para encubrir el falso embarazo, Patricia se mostraba muy seca con David, evitando que descubriera su tapadera. Poco a poco, lo que él creía que era un embarazo para unir al matrimonio acabó distanciándoles, y David acercándose lentamente a Julia, con quien se sentía a gusto y escuchado.

Una infidelidad planeada por Patricia...y correspondida por David

Uno de los momentos más críticos del plan era simular la tripa de embarazada, y como la prótesis no le terminaba de convencer, a Patricia se le ocurrió algo que, más pronto que tarde, se volvería en su contra.

Tenía que echar a David de casa, y su mejor idea fue pedirle a Julia que sedujera a David para pillarlos juntos. La mexicana, reacia, aceptó, y la situación se les fue por completo de las manos. El beso entre Julia y David significaba algo más, estaban completamente enamorados, y no pudieron frenar esa química que sentían.

Un doloroso final: el divorcio

La situación se le ha escapado a Patricia completamente de las manos. Su marido está más distante que nunca cuando ella recibe una noticia que nunca pensaba escuchar: realmente está embarazada.

A pesar de que David todavía no destapó toda la farsa, ha empezado a sospechar. Pero el primogénito de los Oramas ya no se sentía cómodo en su matrimonio y ha decidido poner fin a su relación con Patricia, pidiéndole el divorcio. ¿Será una situación irreversible? ¿Habrá lugar para el perdón y una nueva oportunidad?