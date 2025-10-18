Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance de Renacer

El adiós de Bahar y Evren parece inevitable: ¿llegará el milagro que salve su historia?

Evren confirma que se marcha a Estados Unidos y deja a Bahar rota. Pero, aunque todo parezca acabado, su historia aún no ha dicho su última palabra en Renacer.

El adiós de Bahar y Evre parece inevitable: ¿llegará el milagro que salve su historia?

El adiós de Bahar y Evren parece inevitable: ¿llegará el milagro que salve su historia?

Publicidad

En los próximos capítulos de Renacer, la historia de Bahar y Evren llega a un punto de no retorno. Después de todo lo vivido, ella necesita respuestas. Busca una última conversación, una última oportunidad para que él se sincere y le diga lo que siente de verdad.

Evren le confiesa que regresará a Estados Unidos. Esta vez no hay dudas, ni promesas, ni segundas oportunidades. Su historia, la que tanto les costó construir, parece llegar a su final.

Bahar, rota por dentro, entiende que no hay nada más que pueda hacer y el adiós parece inevitable. Sin embargo, aún queda algo de esperanza. Porque, aunque todo esté en contra, aunque el destino los haya separado una y otra vez, el amor entre Bahar y Evren sigue fuerte.

¿Llegará el milagro que necesitan para volver a estar juntos? No te pierdas los próximos capítulos de Renacer, este lunes y martes a las 22:50h en Antena 3.

Antena 3» Series» Renacer» Avances

Publicidad

Series

El adiós de Bahar y Evre parece inevitable: ¿llegará el milagro que salve su historia?

El adiós de Bahar y Evren parece inevitable: ¿llegará el milagro que salve su historia?

Andrés

Capítulo 417 de Sueños de libertad; 17 de octubre: Andrés no es capaz de parar el fallo y la sala de calderas de la fábrica explota

Raúl, Begoña y Tasio

¡La tragedia se apodera de los De la Reina! ¡Ha habido una grave explosión en la fábrica!

Andrés
Capítulo 417

Andrés descubre que Gabriel manipuló los contadores pero es tarde para solucionarlo y... ¡explota la sala de calderas!

Raúl le pide matrimonio a Claudia y ella acepta sin pensarlo: "¡Claro que me caso contigo!"
Capítulo 417

Raúl le pide matrimonio a Claudia y ella acepta sin pensarlo: "¡Claro que me caso contigo!"

María
Capítulo 417

La reacción de Andrés tras descubrir que María puede caminar: "¡No me lo puedo creer!"

La joven, para impedir que Andrés se fuera, se ha delatado: ella sabe el peligro que corre si va a la sala de calderas.

Una muerte y una venganza cambian para siempre el destino de los Korhan en el próximo capítulo de Una nueva vida
Avance

Una muerte y una venganza cambian para siempre el destino de los Korhan: este domingo, en Una nueva vida

Nada puede preparar a los Korhan para lo que está a punto de ocurrir. Una muerte inesperada y un deseo de venganza cambiarán para siempre el rumbo de sus vidas.

CONCURSO ABIERTO: ¿Quieres ganar una entrada doble para asistir a la premier de Las hijas de la criada?

CONCURSO ABIERTO: ¿Quieres ganar una entrada doble para asistir a la premier de Las hijas de la criada?

Julia rechaza a David y teme por su futuro: “Lo has echado todo a perder”

Julia se aleja de David tras su confesión: “Has arruinado todo, no vuelvas a buscarme”

¡Saltan chispas! Amanda y César dejan a un lado sus diferencias y protagonizan un romántico momento

¡Saltan chispas! Amanda y César dejan a un lado sus diferencias y protagonizan un romántico momento

Publicidad