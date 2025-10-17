Andrés descubre que Gabriel manipuló los contadores pero es tarde para solucionarlo y... ¡explota la sala de calderas!

Andrés ha descubierto que, tal y como él pensaba, su primo estaba detrás del fallo en las calderas de Perfumerías de la Reina.

Desde que llegó, todo han sido complicaciones para la fábrica, y sabía que él tenía algo que ver.

Andrés, muy enfadado, le ha exigido que confesara la verdad, y, aunque de primeras lo ha negado, ha terminado por reconocerlo: fue él quien manipuló los contadores.

Benítez le ha pedido que les confesara qué había manipulado y así ellos podrían solucionarlo, pero, para cuando ha confesado, ya era muy tarde, los niveles de la caldera estaban al límite.

Gabriel, con miedo, ha intentado huir, mientras Andrés y Benítez querían solucionar el desaguisado. Mientras lo hacían, la caldera ha volado por los aires, creando una explosión en la fábrica...

¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Sobrevivirán a este grave accidente?