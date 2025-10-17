Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 417

Andrés descubre que Gabriel manipuló los contadores pero es tarde para solucionarlo y... ¡explota la sala de calderas!

Tras en tenso enfrentamiento, Andrés descubre que Gabriel está detrás de todo, pero es muy

Andrés ha descubierto que, tal y como él pensaba, su primo estaba detrás del fallo en las calderas de Perfumerías de la Reina.

Desde que llegó, todo han sido complicaciones para la fábrica, y sabía que él tenía algo que ver.

Andrés, muy enfadado, le ha exigido que confesara la verdad, y, aunque de primeras lo ha negado, ha terminado por reconocerlo: fue él quien manipuló los contadores.

Benítez le ha pedido que les confesara qué había manipulado y así ellos podrían solucionarlo, pero, para cuando ha confesado, ya era muy tarde, los niveles de la caldera estaban al límite.

Gabriel, con miedo, ha intentado huir, mientras Andrés y Benítez querían solucionar el desaguisado. Mientras lo hacían, la caldera ha volado por los aires, creando una explosión en la fábrica...

¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Sobrevivirán a este grave accidente?

Series

Raúl, Begoña y Tasio

¡La tragedia se apodera de los De la Reina! ¡Ha habido una grave explosión en la fábrica!

Andrés descubre que Gabriel manipuló los contadores pero es tarde para solucionarlo y... ¡explota la sala de calderas!

Capítulo 417

María
Capítulo 417

