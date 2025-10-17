Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 34

¡Saltan chispas! Amanda y César dejan a un lado sus diferencias y protagonizan un romántico momento

Los dos se han confesado lo mucho que se han echado de menos y han pasado la noche juntos. ¿Podrán retomar su historia donde la dejaron?

Patri Bea
Publicado:

Amanda ha tenido que ‘rescatar’ a César de mitad de la calle después de que éste ahogase sus penas en alcohol. Perder a su madre le ha roto y solo piensa en hacer justicia y que el culpable de su muerte pague.

Amanda lo ha acostado en cama con la intención de que descansase, pero él la ha cogido por la mano y le ha pedido que se quede a su lado. “No te imaginas cuánto te eché de menos”, le ha confesado mirándole a los ojos.

La hija de Octavio ha roto a llorar con las palabras del empresario y él se ha lanzado a besarla apasionadamente. Los dos se necesitaban el uno al otro y parece que por fin han podido dejar a un lado los problemas que les rodean.

A pesar de que Octavio sigue en prisión acusado por el asesinato de Estela, César y Amanda se han dado cuenta de lo mucho que necesitan estar juntos. ¿Se impondrá su amor a todos los frentes que tienen abiertos?

El joven ha roto la distancia que había marcado con la mujer que ama y le ha expresado el gran dolor que siente.

El hermano de Mónica le asegura al joven empresario que su padre seguía vivo después del disparo, por lo que sufrió hasta el final.

