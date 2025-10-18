Antena 3 LogoAntena3
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: una muerte y un herido grave tras la explosión de la sala de calderas

El accidente que ha tenido lugar por culpa de Gabriel, se ha cobrado la vida de una persona, y otra está en estado crítico.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Tras la explosión en la sala de calderas de la fábrica, Joaquín, Tasio y algunos operarios más encuentran a las víctimas: son Gabriel, Benítez y Andrés.

Andrés no parece despertar tras la explosión, ¿qué le ha pasado? ¿Está muerto?

Todos los de la colonia se hacen eco de la noticia y a los Merino y los De la Reina les impacta especialmente. En concreto, a María, quien se sentirá muy culpable. ¿Contará que Gabriel estaba detrás de todo?

¿Quién sobrevivirá? ¿Habrá alguna muerte?

No te pierdas en atresplayer el próximo capítulo de Sueños de libertad.

Series

