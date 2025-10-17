La reacción de Andrés tras descubrir que María puede caminar: "¡No me lo puedo creer!"

Andrés ha descubierto que María podía ponerse en pie de su silla de ruedas, al marcharse de camino a la fábrica.

Su mujer, sabiendo que corría peligro yéndose a la sala de calderas, ha intentado impedirlo, y en un acto reflejo, se ha levantado para llamarle.

¡Ambos se han quedado petrificados!

María, consciente de lo que pasaría a continuación, ha comenzado a pedirle disculpas y ha asegurarle que había sido un movimiento reflejo, pero Andrés no la ha creído.

"¡Otra vez me has mentido!" han sido sus palabras.

¿Qué pasará ahora?