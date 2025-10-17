Capítulo 417
La reacción de Andrés tras descubrir que María puede caminar: "¡No me lo puedo creer!"
La joven, para impedir que Andrés se fuera, se ha delatado: ella sabe el peligro que corre si va a la sala de calderas.
Andrés ha descubierto que María podía ponerse en pie de su silla de ruedas, al marcharse de camino a la fábrica.
Su mujer, sabiendo que corría peligro yéndose a la sala de calderas, ha intentado impedirlo, y en un acto reflejo, se ha levantado para llamarle.
¡Ambos se han quedado petrificados!
María, consciente de lo que pasaría a continuación, ha comenzado a pedirle disculpas y ha asegurarle que había sido un movimiento reflejo, pero Andrés no la ha creído.
"¡Otra vez me has mentido!" han sido sus palabras.
¿Qué pasará ahora?
