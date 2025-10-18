Antena 3 LogoAntena3
El jueves

"Habla o te mato": César pone a Octavio al límite en los próximos capítulos de La Encrucijada

El marido de Amanda no aguantará más y llevará al empresario al borde de un acantilado para obligarlo a confesar la verdad sobre la muerte de su padre.

Patri Bea
Publicado:

Que Octavio quede en libertad a la espera de juicio por el asesinato de Estrella es algo que desestabilizará a César. El empresario está convencido de que su suegro es culpable y no parará hasta que consiga hacer justicia.

Cansado de esperar a que alguien le crea, César cogerá a Octavio por banda y le pedirá que arreglen sus diferencias a solas. El joven lo llevará al borde de un precipicio y lo amenazará con acabar con su vida si no confiera la verdad sobre la muerte de sus padres.

Por otro lado, Patricia desea con todas sus fuerzas librarse de Julia y hará lo posible por quitársela de en medio para que nadie descubra el pacto al que llegaron hace unos meses. Sin embargo, algo hará que la situación empeore para ambas. ¿Qué ocurrirá?

Si no puedes esperar a ver los próximos capítulos de La Encrucijada... ¡ya los tienes disponible en atresplayer!

