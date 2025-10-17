¡La tragedia se apodera de los De la Reina! ¡Ha habido una grave explosión en la fábrica!

La familia de la Reina se teme lo peor, y así lo ha confirmado Damián... ¡ha habido una explosión en la fábrica!

Marta, Pelayo y Damián, no se lo podían creer, mientras María confirmaba sus peores sospechas: ¡Andrés estaba en esa sala cuando ha explotado la caldera!

Aunque le intentó advertir que no fuera allí, Andrés se plantó en la fábrica para intentar solucionar el problema de la caldera: y ella sabía que Gabriel estaba detrás de todo.

Por su parte, Begoña, Raúl y Tasio se encontraban justo fuera de la sala, en el patio de la fábrica... ¡Y han vivido de primera mano la explosión!

¿Qué va a pasar ahora? ¿Habrá víctimas que lamentar tras lo sucedido?