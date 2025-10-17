Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 417

¡La tragedia se apodera de los De la Reina! ¡Ha habido una grave explosión en la fábrica!

El pánico se apodera de la familia de la Reina, y Begoña, Tasio y Raúl viven la explosión en primera persona: ¿cómo estarán los afectados que estaban dentro de la sala de calderas?

Raúl, Begoña y Tasio

La familia de la Reina se teme lo peor, y así lo ha confirmado Damián... ¡ha habido una explosión en la fábrica!

Marta, Pelayo y Damián, no se lo podían creer, mientras María confirmaba sus peores sospechas: ¡Andrés estaba en esa sala cuando ha explotado la caldera!

Aunque le intentó advertir que no fuera allí, Andrés se plantó en la fábrica para intentar solucionar el problema de la caldera: y ella sabía que Gabriel estaba detrás de todo.

Por su parte, Begoña, Raúl y Tasio se encontraban justo fuera de la sala, en el patio de la fábrica... ¡Y han vivido de primera mano la explosión!

¿Qué va a pasar ahora? ¿Habrá víctimas que lamentar tras lo sucedido?

Series

Andrés

Capítulo 417 de Sueños de libertad; 17 de octubre: Andrés no es capaz de parar el fallo y la sala de calderas de la fábrica explota

Raúl, Begoña y Tasio

¡La tragedia se apodera de los De la Reina! ¡Ha habido una grave explosión en la fábrica!

Andrés

Andrés descubre que Gabriel manipuló los contadores pero es tarde para solucionarlo y... ¡explota la sala de calderas!

Capítulo 417

María
Capítulo 417

La reacción de Andrés tras descubrir que María puede caminar: "¡No me lo puedo creer!"

