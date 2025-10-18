Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

One Direction

La pareja de Liam Payne le recuerda con un emotivo video por el aniversario de su muerte

Los familiares del cantante también han expresado su dolor y han compartido publicamente su duelo.

Imagen de Liam Payne y de Kate Cassidy.

Imagen de Liam Payne y de Kate Cassidy.@kateecass

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

Este jueves 16 de octubre se cumplió un año desde la trágica muerte de Liam Payne. Gran parte del mundo quedó conmocionado al conocer lo que ocurrió en aquel hotel de Argentina. Especialmente las conocidas como 'directioners', que se despidieron de una persona con la que pasaron su infancia y adolescencia.

Su pareja, Kate Cassidy, le rindió homenaje con un emotivo video en TikTok que ha conmovido a miles de seguidores del exintegrante de One Direction. "Este video fue tomado durante la última hora y el último día que Liam y yo compartimos en esta vida. Siempre estaré agradecida por los bonitos momentos que compartimos. Te echaré de menos por el resto de mi vida, Liam", escribió la influencer estadounidense.

En Instagram, Cassidy también compartió stories y una publicación especial en memoria del artista. "Hoy se cumple un año entero sin ti. Siempre odiaré las despedidas. Te extraño", expresó.

La despedida de sus hermanas

El recuerdo de Payne también estuvo presente en sus hermanas. Ruth, una de ellas, publicó una foto del cantante disfrazado de Jack Sparrow y reflexionó: "Un año, doce meses, 52 semanas, 365 días... Lo diga como lo diga, sigue siendo la dolorosa realidad de que ya no estás aquí". En otro mensaje escribió: "Cuando te ibas de gira y yo lloraba porque te ibas por un tiempo, siempre sabía que volverías, pero ahora no puedo traerte a casa, no puedo encontrarme contigo en ningún lugar del mundo, no puedo llamarte por FaceTime ni enviarte mensajes para saber cómo estás. Es una eterna sensación de nostalgia porque no podemos volver atrás".

Nicola, la otra hermana del cantante, publicó tres homenajes, entre ellos uno muy personal: "Hoy hace un año, una fecha que no quise volver a ver. El día en que nuestras vidas cambiaron para siempre y nuestros corazones quedaron destrozados, con pedazos faltantes. No quiero que seas una foto en mi estantería ni un video en mi teléfono. Te quiero aquí con nosotros, donde debes estar. Te quiero, Liam. Nunca dejaré de extrañarte y siempre estaré muy orgulloso de ti".

La muerte de Liam Payne

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde un balcón del tercer piso del Hotel CasaSur en Buenos Aires. La autopsia confirmó la presencia de alcohol y cocaína en su organismo, y aunque inicialmente cinco personas fueron acusadas, los cargos fueron retirados al no hallarse responsabilidad directa.

Desde entonces, Kate Cassidy ha compartido públicamente su duelo, relatando su lucha contra la depresión y su esfuerzo por reconstruir su vida. "Simplemente no quería vivir realmente mi vida", confesó en una entrevista. A lo largo del último año, ha publicado varios homenajes al cantante, incluyendo un pastel en su honor el día en que habría cumplido 32 años, una carta de cumpleaños, y una serie de imágenes generadas por inteligencia artificial que muestran cómo habría sido su vida juntos.

En una de sus reflexiones más sentidas, Kate expresó: "Perdí a mi mejor amigo y a alguien con quien pensaba que tenía mucho más tiempo y vida para compartir". También confesó que sigue hablando de él en presente. "Me resulta difícil referirme a él en pasado. Casi duele un poco más porque lo hace más oficial".

Liam Payne fue despedido en noviembre de 2024 en Amersham, Inglaterra, en un funeral privado al que asistieron sus familiares, Kate Cassidy y sus excompañeros de One Direction.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Once personas, entre ellas siete menores, mueren en un nuevo un ataque israelí contra un minibús en Gaza pese al alto el fuego

Gaza

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de la policía polaca

Rescatan a una mujer tras 27 años encerrada en casa de sus padres: estaba al borde de la muerte y "desaparecida" desde los 15

Imagen de Liam Payne y de Kate Cassidy.

La pareja de Liam Payne le recuerda con un emotivo video por el aniversario de su muerte

Imagen de la Policía de Ecuador

Encuentran en una lavadora el cuerpo descuartizado de una mujer que llevaba desaparecida 12 días

Gaza
GAZA

Once personas, entre ellas siete menores, mueren en un nuevo un ataque israelí contra un minibús en Gaza pese al alto el fuego

Captura de pantalla del Tribunal de Magistrados de Adelaida.
Enfermedad falsa

Una madre se inventa que su hijo tiene cáncer y recauda más de 6.000 euros: le afeitó la cabeza y vendó al menor para hacerlo creíble

Ceremonia llevada a cabo por el ejército Israelí en Gaza en memoria del secuestrado israelí Eliyahu Margalit
Rehenes

Israel identifica el cuerpo del último rehén entregado por Hamás

Hamás entregó su cuerpo en la noche del viernes, tras haberlo exhumado ese mismo día.

Cigarrillo
Abuso de menores

Una madre es condenada por quemar con cigarrillos a su hijo y alimentarlo con comida de perro

Siann Cawley, de Fleetwood, Inglaterra, dejaba a su hijo encerrado en su habitación mientras ella salía de casa y lo quemaba con cigarrillos en repetidas ocasiones.

Imagen de archivo del príncipe Andrés

El príncipe Andrés de Inglaterra renuncia a sus títulos por las acusaciones sobre posibles vínculos con Epstein

Donald Trump

Trump dice que España debería recibir una "reprimenda" por el gasto en defensa: "No ha sido leal con la OTAN"

El príncipe Andrés de Inglaterra, en una imagen de archivo.

El príncipe Andrés anuncia que renunciará a todos sus títulos reales para no "distraer" a la familia real británica

Publicidad