La pareja de Liam Payne le recuerda con un emotivo video por el aniversario de su muerte

Este jueves 16 de octubre se cumplió un año desde la trágica muerte de Liam Payne. Gran parte del mundo quedó conmocionado al conocer lo que ocurrió en aquel hotel de Argentina. Especialmente las conocidas como 'directioners', que se despidieron de una persona con la que pasaron su infancia y adolescencia.

Su pareja, Kate Cassidy, le rindió homenaje con un emotivo video en TikTok que ha conmovido a miles de seguidores del exintegrante de One Direction. "Este video fue tomado durante la última hora y el último día que Liam y yo compartimos en esta vida. Siempre estaré agradecida por los bonitos momentos que compartimos. Te echaré de menos por el resto de mi vida, Liam", escribió la influencer estadounidense.

En Instagram, Cassidy también compartió stories y una publicación especial en memoria del artista. "Hoy se cumple un año entero sin ti. Siempre odiaré las despedidas. Te extraño", expresó.

La despedida de sus hermanas

El recuerdo de Payne también estuvo presente en sus hermanas. Ruth, una de ellas, publicó una foto del cantante disfrazado de Jack Sparrow y reflexionó: "Un año, doce meses, 52 semanas, 365 días... Lo diga como lo diga, sigue siendo la dolorosa realidad de que ya no estás aquí". En otro mensaje escribió: "Cuando te ibas de gira y yo lloraba porque te ibas por un tiempo, siempre sabía que volverías, pero ahora no puedo traerte a casa, no puedo encontrarme contigo en ningún lugar del mundo, no puedo llamarte por FaceTime ni enviarte mensajes para saber cómo estás. Es una eterna sensación de nostalgia porque no podemos volver atrás".

Nicola, la otra hermana del cantante, publicó tres homenajes, entre ellos uno muy personal: "Hoy hace un año, una fecha que no quise volver a ver. El día en que nuestras vidas cambiaron para siempre y nuestros corazones quedaron destrozados, con pedazos faltantes. No quiero que seas una foto en mi estantería ni un video en mi teléfono. Te quiero aquí con nosotros, donde debes estar. Te quiero, Liam. Nunca dejaré de extrañarte y siempre estaré muy orgulloso de ti".

La muerte de Liam Payne

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde un balcón del tercer piso del Hotel CasaSur en Buenos Aires. La autopsia confirmó la presencia de alcohol y cocaína en su organismo, y aunque inicialmente cinco personas fueron acusadas, los cargos fueron retirados al no hallarse responsabilidad directa.

Desde entonces, Kate Cassidy ha compartido públicamente su duelo, relatando su lucha contra la depresión y su esfuerzo por reconstruir su vida. "Simplemente no quería vivir realmente mi vida", confesó en una entrevista. A lo largo del último año, ha publicado varios homenajes al cantante, incluyendo un pastel en su honor el día en que habría cumplido 32 años, una carta de cumpleaños, y una serie de imágenes generadas por inteligencia artificial que muestran cómo habría sido su vida juntos.

En una de sus reflexiones más sentidas, Kate expresó: "Perdí a mi mejor amigo y a alguien con quien pensaba que tenía mucho más tiempo y vida para compartir". También confesó que sigue hablando de él en presente. "Me resulta difícil referirme a él en pasado. Casi duele un poco más porque lo hace más oficial".

Liam Payne fue despedido en noviembre de 2024 en Amersham, Inglaterra, en un funeral privado al que asistieron sus familiares, Kate Cassidy y sus excompañeros de One Direction.

