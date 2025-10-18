Antena 3 LogoAntena3
Alejandro Albarracín confiesa lo que le gustaría que le pasase a su personaje en Sueños de libertad: "Ojalá Pelayo se enamore y deje a las Mafin tranquilas"

El actor nos ha contado cómo está viviendo la evolución de Pelayo, cómo ha vivido la marcha de Fina y sus deseos para el futuro de su personaje.

Alejandro Albarracín interpreta a Pelayo, el nuevo gobernador civil de Toledo y marido de Marta. Hemos hablado con el intérprete sobre su controvertido personaje que por su ambición, a veces, no ha elegido las decisiones más acertadas.

Pelayo llegó a Perfumerías De la Reina con la intención de hacer negocios y después vio en esa familia una oportunidad para se cumpliera su sueño en la política gracias a su matrimonio de conveniencia con Marta.

Marta, resignada, se casa con Pelayo sin poder dejar de pensar en Fina

Alejandro Albarracín nos ha revelado que Pelayo llegó como un hombre con ambición, pero adelantado a su tiempo y poco a poco empiezan a surgir unos miedos y unas dudas que en ocasiones le llevan a ser un poco el antagonista de esta historia.

"Él quería ir de frente, pero ahora está sacando lo peor", nos ha confesado el intérprete y que el entrar a formar parte de los De la Reina supone un antes y un después para Pelayo.

Con la mirada puesta en lo que está por venir, Alejandro Albarracín lo tiene claro y no oculta que le encantaría que Pelayo se enamorase porque así entendería muchas cosas y que, incluso, a lo mejor ya lo está, pero no se permite vivir ese amor. ¿Volverá Darío y le dará una oportunidad?, ¿conocerá a alguien en el futuro?

Pelayo, al límite, rompe su relación con Darío: “En este momento de mi vida no hay espacio para ti”

El actor quiere que Pelayo sea feliz con ese amor y que deje a las Mafin tranquilas. "Ojalá sean felices los cuatro", nos ha confesado entre risas. ¿Se cumplirá su deseo?

Albarracín quiere que su personaje no haga más daño a Marta y Fina y es que la marcha de la hija de Isidro lo ha cambiado todo para siempre.

Pelayo ayudó a Marta y a Fina a deshacerse del cuerpo de Santiago cuando Fina lo mató en defensa propia. Y después, fue él quien chantajeó a la joven para que se fuese a Argentina. Pensaba que con Fina lejos, protegería a Marta de las habladurías y podrían vivir ese "matrimonio ejemplar" a ojos de la sociedad que siempre quiso.

"Pelayo sufre con Marta"

Para él, como actor, ha sido algo muy triste y no justifica para nada la actitud de Pelayo. Además, su personaje lo pasará muy mal por tener que mentir a Marta y se sentirá culpable de lo que ha hecho, aunque lo volvería a hacer, nos ha confesado. "Pelayo sufre con Marta", pero ya no habrá vuelta atrás nos ha revelado el actor.

Sobre si se parece algo a Pelayo, nos ha revelado que tiene en común con su complicidad con Marta tanto dentro como fuera de escena lo que permite que todo fluya. "Marta es una actriz maravillosa".

Pelayo y Marta de la Reina

No te pierdas todo lo que nos ha contado Alejandro Albarracín. Dale al play y no te pierdas la entrevista completa del intérprete en Sueños de libertad.

Series

