David reconoce haberse enamorado de Julia y rompe con Patricia: “Quiero el divorcio”

David no puede quitarse a Julia de la cabeza. Los desprecios de su mujer, sus constantes contradicciones y todo lo que ha pasado entre ellos últimamente, le han hecho darse cuenta de que ya no siente lo mismo por ella.

El hijo de Octavio se ha abierto con Carmen y le ha confesado que ya no quiere estar con Patricia. “En mitad de esta encrucijada, lo que sí tengo claro es que me he enamorado de Julia”, le ha asegurado.

Minutos más tarde, Patricia ha aparecido en la sala y David ha aprovechado la ocasión para desahogarse con ella y zanjar de una vez por todas esta angustia que le está consumiendo. “No siento lo que sentía por ti”, ha comenzado explicando.

Patricia no ha podido evitar romperse al escuchar a su marido, lamentándose por dentro de todos los errores que ha cometido en los últimos meses. “Quiero el divorcio”, ha sido las palabras que la han rematado. ¿Será este el fin de su relación?