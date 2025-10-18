Intenta colarse en la boda de la hija de Antonio Banderas para pedirle que dirija 'La pasión de Cristo' versión "castellana"

La boda de Stella del Carmen Banderas ha causado gran revuelo en la tranquila campiña vallisoletana. Decenas de personas han decidido esperar en las inmediaciones del monasterio Abadía Retuerta LeDomaine con la esperanza de ver de cerca a sus estrellas favoritas de Hollywood. Sin embargo, no todos los presentes estaban allí por los actores y actrices. En concreto, un hombre de 66 años ha intentado entregar una carta al padre de la novia, al actor malagueño Antonio Banderas.

John Faudel, procedente de la pequeña localidad segoviana de Vegafría, ha intentado contactar con Antonio Banderas durante diez años. El motivo era la propuesta de una película basada en la Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson.

En concreto, Faudel pretende elaborar una película como la dirigida por Mel Gibson pero en versión castellana. Al hombre de 66 años, no le preocupa que le roben la idea ya que su máxima pretensión es que se realice esta película al ser un gran devoto.

Con el objetivo de entregar la carta a Antonio Banderas, el hombre ha accedido hasta la puerta de la bodega donde se celebra la boda de Stella del Carmen. No obstante, una vez ha llegado a la puerta, los miembros de seguridad le han impedido entrar al interior.

Un guionista escribe una carta a Antonio Banderas

Hace unos años, un guionista llamado Álvaro Cuevas García escribió una carta a Antonio Banderas. Dicha carta, publicada en redes sociales, pedía al actor la creación de una escuela de cine en Málaga.

Según Álvaro, Málaga es "un lugar increíble para poder rodar" y fundar una escuela de cine podría ser "una oportunidad de contar historias que conmuevan, hagan reír y viajar hacia otro momento de la historia".

En dicha carta, asegura que Málaga cuenta con una particularidad y es que tiene "365 días de clima suave del mediterráneo". Para el joven guionista, esto significa que "apenas hay lluvias que alarguen las producciones y la luz, clave para la fotografía de cualquier película". Asimismo, considera que su ciudad "tiene las condiciones perfectas para montar un estudio de cine con una escuela".

Anthony Hopkins escribió a Tony Cranston tras ver la serie 'Breaking Bad'

En 2013, el actor Anthony Hopkins escribió a Bryan Cranston, en tono directo e íntimo, tras ver el final de la serie estadounidense 'Breaking Bad'.

Tal y como relató Vanity Fair, Hopkins contactó con Cranston a través de Jeremy Barber, representante de la agencia United Talent Agency.

En dicha carta, Hopkins le aseguraba que la serie había sido "brillante". Asimismo, le decía que ese trabajo "era espectacular e increíble". Para él, transformó la obra televisiva en una "gran tragedia jacobina, shakesperiana o griega".

