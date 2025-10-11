Así fue la última conversación de César con su madre: “Quiero que sean felices”

Estrella notaba que a Amanda le ocurría algo y, durante una conversación con su hijo, intentó que éste se sincerase con ella. “Puede que se me olviden las cosas, pero no soy tonta ni estoy ciega”, le aseguró Estrella.

La madre de César vio a Amanda llorando esa misma mañana en el jardín, sin embargo, cuando habló con ella, la vio mucho mejor. El empresario le confirmó que la situación con su familia le estaba afectando y fue ahí cuando Estrella trató de hacer ver a su hijo que se estaba equivocando.

“Quiero que sean felices”, le aseguraba Estrella a su hijo. A pesar de haber olvidado muchos detalles de su pasado, ella sabía que lo mejor era que César dejase el rencor a un lado y perdonase a Octavio.

“El odio no te va a hacer ningún bien y lo más probable es que pierdas a la mujer de tu vida, así que piensa si vale la pena”: eso fue lo último que Estrella le dijo a su hijo. ¡Revive su conversación al completo en el vídeo de arriba!